年終獎金已入袋！陸軍司令部短片宣導反詐騙

[NOWnews今日新聞] 軍公教人員年終工作獎金已於週五（6日）發放。軍公教年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金。為了防止國軍剛入袋的年終獎金遭到詐騙，陸軍司令部在歲末年終官兵領取獎金之際，透過官方社群平臺發布自製的「反詐騙」宣導短片，期透過多元化的宣導方式，讓反詐意識深入每位官兵心中，強化防詐警覺，共同守護官兵辛勤工作的成果。

陸軍司令部指出，此次宣導影片特別針對常見的詐騙態樣，設計劇情式內容，影片開頭以「想財富自由嗎？專業老師帶你飛！」的誘人話術，生動呈現詐騙集團如何盯上官兵的年終獎金與儲蓄。劇情改編自實際案例，強調身分證、印章、存摺是保護自己的最後防線，提醒官兵絕不可輕易交出個資，否則不僅資產受損，更可能面臨帳戶被凍結、收到法院傳票，甚至在不知情的狀況下淪為洗錢和詐欺共犯。

陸軍強調，防詐騙不僅關乎官兵個人財產安全，更是維繫部隊穩定的重要關鍵，叮囑全體官兵不論是對現有薪資的規劃，或是為了退伍做長遠準備，理財均應走正軌，絕不盲從網路訊息，更嚴禁推介同袍參與不明投資，若接獲可疑電話或簡訊，務必執行「冷靜」、「查證」、「報警（撥打165）」3步驟，共同守住辛苦積蓄。另官兵若有急難資金需求，亦可運用「國軍官兵急難貸款」等合法管道，避免因資金籌措困難而向地下錢莊借貸，衍生高額利息無力償還，肇生軍紀事件或落入詐騙集團陷阱，甚至鋌而走險遭吸收成為共諜，斲傷軍譽。

陸軍司令部叮嚀全體官兵，應恪遵各項軍法紀規範，了解法律刑責及相關懲處規定，切莫因一時貪念自毀前程。同時，提醒各級幹部務必運用各項集會時機，進行全方位、全面性的案例宣教，並主動關懷言行異常官兵，若發現官兵有異常投資行為或資金調度困難，應及時介入引導，並提供法律諮詢，將犯罪風險消弭於無形，確維部隊純淨與戰力穩定。

陸軍表示，司令呂坤修給官兵的一封信也提到，每當官兵因為不慎，將努力守護國家所得到的薪俸遭受詐騙，令人不捨與心痛，希望各級幹部要多宣導、多叮嚀。司令視導部隊時也曾提及，倘真的遇到財務困難，可以尋求國軍官兵急難救助貸款協助，不要因而陷入無法挽救的危機。

