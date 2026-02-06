年終獎金平均3.7萬 23％勞工領嘸
農曆春節將至，各大企業年終獎金陸續開獎，但並非人人有獎。人力銀行6日公布調查顯示，上班族預估今年可領到的年終獎金平均為3.7萬元，但仍有近23％勞工自認領不到年終獎金，預估今年領不到年終獎金的產業，除受央行信用管制波及的房仲、不動產業外，還可能是被美國高關稅打擊的傳統產業，若排除零年終者，平均金額也僅約4.8萬元。
金融業去年獲利豐厚，兆豐金、第一金皆稱年終上看8個月，富邦金董座蔡明興日前也稱「優於去年」（8個月）。
飯店龍頭晶華酒店年終3.2個月起跳、最高7.1個月；煙波平均年終獎金也有2.7個月，最高上看6個月。王品今年1月光發年終與績效獎金就狂灑3.2億元，去年有超過3成店長與主廚年薪突破百萬元，其中19位更突破200萬元，表現最突出的領到47個月，年薪飆破300萬元，成為餐飲業高薪代表，羨煞眾人。
人資專家楊宗斌解讀，金融業向來是年終獎金優渥的產業，餐飲休旅業缺工潮下人力仍相當吃緊，勢必要加碼年終、提升福利等來留住人才。若沒領到年終，不是所處的產業面臨下行風險，就是持續虧損，強烈建議上班族趁年假好好思考「年後轉職」，並同步備妥投遞履歷資料，才能及早卡位、無縫接軌換新工作。
若年終獎金不如預期，調查也顯示，逾93％受訪者會降低過年期間的消費意願；而年終獎金要領到9萬元，才有可能停止跳槽的念頭。對於長達9天的春節連假，人力銀行調查指出，總預算花費達3萬2997元，年終獎金可能所剩無幾，紅包為年節最大筆支出，發放對象以父母、長輩為主。
其他人也在看
年終平均3.7萬！ 23％自認領不到 員工不考慮跳槽「至要少9萬」
年關將近，來到大部分上班族，發年終獎金的日子，根據yes123求職網的調查發現，上班族預估將領到的年終獎金，平均有3.7萬元，這其中有22.7%自認將「領不到」年終獎；若扣除預估領不到的，平均值則落在4.8萬元。
《社會》年終獎金平均3.7萬 23％勞工領嘸
【時報-台北電】農曆春節將至，各大企業年終獎金陸續開獎，但並非人人有獎。人力銀行6日公布調查顯示，上班族預估今年可領到的年終獎金平均為3.7萬元，但仍有近23％勞工自認領不到年終獎金，預估今年領不到年終獎金的產業，除受央行信用管制波及的房仲、不動產業外，還可能是被美國高關稅打擊的傳統產業，若排除零年終者，平均金額也僅約4.8萬元。 金融業去年獲利豐厚，兆豐金、第一金皆稱年終上看8個月，富邦金董座蔡明興日前也稱「優於去年」（8個月）。 飯店龍頭晶華酒店年終3.2個月起跳、最高7.1個月；煙波平均年終獎金也有2.7個月，最高上看6個月。王品今年1月光發年終與績效獎金就狂灑3.2億元，去年有超過3成店長與主廚年薪突破百萬元，其中19位更突破200萬元，表現最突出的領到47個月，年薪飆破300萬元，成為餐飲業高薪代表，羨煞眾人。 人資專家楊宗斌解讀，金融業向來是年終獎金優渥的產業，餐飲休旅業缺工潮下人力仍相當吃緊，勢必要加碼年終、提升福利等來留住人才。若沒領到年終，不是所處的產業面臨下行風險，就是持續虧損，強烈建議上班族趁年假好好思考「年後轉職」，並同步備妥投遞履歷資料，才能及早卡位、無縫接軌
領年終被扣稅？國稅局曝超過「這金額」扣5% 試算一次看
農曆春節將至，不少公司都在發放年終獎金，不過有民眾發現年終獎金進帳時，遭到「預扣稅款」。對此，高雄國稅局表示，年終獎金屬於薪資所得的一部分，依照薪資所得扣繳辦法，超過一定金額就需要扣繳稅款。
稱波蘭議長侮辱川普 美國大使宣布斷絕往來
（中央社華沙5日綜合外電報導）美國駐波蘭大使羅斯今天宣布，美國與波蘭眾議院議長查札斯提「將不會再有進一步往來、接觸或溝通」，原因是羅斯稱查札斯提「對川普總統直接做出令人無法容忍且無端的侮辱」。
警破2處「一條龍」毒品工廠 掛「不二價 先付款」
雲林檢警去年接連破獲兩起毒品製造工廠，趙姓和吳姓男子分別在高雄市及雲林，設立製造和分裝據點，一條龍販售「喪屍煙彈」、海洛因和安非他命等毒品，起出市值上百萬元的毒品，其中一名吳姓嫌犯的毒工廠，還掛有「不二價、請先付款」的牌子。 #毒品#喪屍煙彈#毒品
打通新莊泰山任督二脈！侯友宜指關鍵時刻到 貴子坑10座橋5座今年完工
新北市長侯友宜6日前往塭仔圳重劃區視察貴子坑溪跨溪橋梁工程，他表示，「路通人就通」，10座橋梁預計將有5座橋今(115)年完工，加上莊田路即將在農曆年前通車，未來新莊及泰山間的交通將更加便利。（陳韋帆）
7成上班族年前喊「手頭緊」！ yes123：打工、借錢成救急選項
農曆春節將近，但不少上班族卻笑不太出來。根據yes123求職網的最新調查，高達71.6%的上班族坦言，面對過年期間的購物、送禮、包紅包等需求，農曆年前已面臨「手頭吃緊」的資金壓力，部分除了需去額外打工，甚至得向父母長輩借錢、向銀行借信貸等方式籌措資金。
剛入職半年！ 她見年終數字驚「出社會最多的一次」 網：好羨慕
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導農曆春節將近，不少上班族最期待的就是年終獎金入帳時刻，對許多剛出社會或轉職不久的人來說，第一筆年終往往格外難忘...
宏碁創達1月營收創歷史新高
(記者謝政儒綜合報導)宏碁集團旗下宏碁創達（7706）今（6）日公告2026年1月合併營業收入為新台幣5,485萬元，較去年同期成長35.92 %，創下自成立以來單月歷史新高。除了來自半導體廠人才需求...
領先同業 資誠設台美一站式平台
台美關稅協議即將在2月中簽署，因應後續效應，政府、民間皆動起來，資誠領先其他會計師事務所宣布設置台美「一站式」平台，過去台商到美國設廠，要轉到香港才能夠提供服務，但現在可以直接在台灣完成稅務、法規等服務。財政部6日宣布4度加碼「中小微企業振興方案」，規模從1.5兆元倍增至3兆元。
知名主播高齡母遭綁！現場留有血跡 家屬兩度哭求綁匪聯絡
美國知名主播賈斯禮（Savannah Guthrie）高齡84歲母親遭綁架案的案件，震驚全美，犯案現場還留下了老太太的血跡。美國總統川普下令各級執法單位立即協助搜救，家屬則兩度錄製影片，哭求綁匪直接與他們聯絡，證明母親依然在世。
2026股房投資策略 急牛急熊成常態 商辦包租公投資新顯學
台股在半導體與AI概念股帶動下走高，逐步進入漲幅「高原期」，加上ETF資金推波助瀾，使市場「急牛」、「急熊」交替成為新常態。面對高波動環境，2026年資金勢必尋求新出口，分散風險、對抗通膨，並以穩定現金流為優先；在政府「打住不打商」政策結構下，商用不動產因而成為企業、高資產族與置產族布局的新焦點，資金開始複製壽險金控的致富模式，轉進辦公市場。
林俊憲攜手台灣省會計師公會寒冬送暖 1000包白米安心送達需要家庭
[Newtalk新聞] 歲末寒冬，社會的溫度往往來自一份份實際的關懷。在農曆年前夕，立法委員林俊憲今（7）日攜手台灣省會計師公會舉辦白米捐贈活動，捐出1000包白米送往弱勢族群與社福團體，希望在年關將近之際，為更多家庭增添一份安心與溫暖，也盼拋磚引玉，帶動更多力量投入公益。 捐贈儀式於林俊憲服務處前舉行。林俊憲表示，每到過年前，他最掛念的就是生活較為辛苦的家庭。對許多人而言，過年是團圓時刻，但對部分家庭來說，卻是開銷增加、壓力加重的時候。能在這樣的時間點，把最實際的民生物資送到需要的人手中，是最踏實也最有意義的關懷。另外，他特別提到許多里長長期提供供餐據點，協助里內居民，相信這些白米能帶來最實際的幫助。 林俊憲特別感謝台灣省會計師公會多年來穩定投入公益，讓善的力量一年一年累積，從未間斷。同時，也謝謝今天到場的林依婷議員、周嘉韋議員、蔡筱薇議員，議長邱莉莉、沈震東議員服務團隊等人共襄盛舉，讓大家共同投入愛心活動。 台灣省會計師公會理事長蔡家龍指出，會計師公會是專業團體，也始終秉持「取之於社會、用之於社會」的信念，希望在專業之外，為社會多盡一份心力。公會多年持續舉辦白米捐贈活動，透過與林俊
公務人員年終今入帳 「保底1.5個月」符合這條件多領1個月
農曆春節將至，軍公教人員年終工作獎金今（6日）發放，年終工作獎金原則上為1.5個月薪俸，另依考績，可能獲得0.5至1個月的考績獎金；由於約7成5的軍公教人員考績可達甲等標準，可額外獲得1個月考績獎金。
全民動起來！調查：9成上班族願付費運動 月花887元
在政府推動全民運動、運動幣政策上路的帶動下，上班族對運動的投入明顯升溫。1111人力銀行今天(6日)公布的調查顯示，高達9成上班族願意每月付費運動，平均每月支出新台幣887元，顯示政策誘因與健康意識雙重推動下，運動消費力持續擴大。 這位27歲的Amy有著流利的英日文，曾經從事科技金融業，年薪百萬，但在3年多前迷上潛水，現在轉職做專業潛水教練，儘管年薪現在約70萬，但卻甘之如飴。『(原音)我當時覺得就算賺了很多錢，我好像也沒有得到我期待的開心跟幸福，反而是在每次潛水的時候，我都覺得成就感跟自我滿足感反而相較之下更高的，所以就想說那有沒有可能可以結合這兩件事情。』 1111人力銀行在回收1,077份有效問卷後公布的「2026上班族運動休閒習慣調查」顯示，高達76.9%上班族自評運動量普遍不足， 有30.4%上班族完全沒有運動習慣，主要是工作太忙沒有時間、體力無法負擔、不想花大錢，以及沒有伴一起運動。 而有維持運動習慣的上班族，42.6%每次運動30至60分鐘。且90.3%上班族願意每個月掏錢運動，平均花費887元。最主要原因是「降低疾病風險」，其次為「體態管理」；最常從事的運動以「路跑、自
滑人力銀行「看到自己的職缺」他憂：資遣前兆？過來人曝經驗談
年後轉職潮逐漸升溫，許多民眾已經開始準備履歷，打算年後跳槽，有網友也發現，自己的職位在人力公司開了新職缺，讓原PO忍不住擔憂「是要被資遣的前兆嗎？」引發討論。
財神爺住基隆！刮刮樂剛刮出2000萬 發票又中1000萬
財神爺住基隆？剛傳出台灣彩券2000萬元刮刮樂在基隆被刮出，財政部北區國稅局基隆分局又宣布，114年11-12月期統一發票其中一組特別獎1000萬元落在基隆，這位幸運兒於11月到中華電信公司繳費，僅花173元就幸運抱回統一發票特別獎1000萬元。
斥資14億 苗縣警局新大樓動工
苗栗縣警察局現有辦公廳舍已使用57年，因老舊不敷使用，歷經5年協調爭取，去年8月定案，6日舉行動工典禮，總經費逾14億元，由中央透過前瞻計畫補助11億元，地方自籌2億元，預計117年3月竣工啟用。
《豆腐媽媽》替身墜樓病危！「頭重擊水泥地」影片曝光 工會3點開轟
民視八點檔《豆腐媽媽》驚傳工安意外，1月20日劇組武行蘇德揚拍攝工地動作戲時，自高台直接墜地，顱內出血、顏面複雜骨折，醫院發出「病危通知」焦急萬分。事發至今17天，替身從高台墜落瞬間影片曝光了，讓人看了怵目驚心。蔡維歆
馬年新春》年終獎金陸續進帳！調查估平均領3.7萬元 逾兩成勞工自認領不到
年終獎金入帳時點接近，但並非人人都有著落。根據 yes123 求職網「馬年過年計畫與新春消費調查」，上班族預估今年平均年終獎金為3.7萬元，但仍有22.7%勞工自認將領不到年終；若排除零年終者，平均金額約為4.8萬元。