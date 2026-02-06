年終獎金平均3.7萬 23％勞工領嘸

人力銀行6日公布調查顯示，上班族預估今年可領到的年終獎金平均為3.7萬元，但仍有近23％勞工自認領不到年終獎金。圖為上班族、勞工示意圖，非當事人。（本報資料照片）

農曆春節將至，各大企業年終獎金陸續開獎，但並非人人有獎。人力銀行6日公布調查顯示，上班族預估今年可領到的年終獎金平均為3.7萬元，但仍有近23％勞工自認領不到年終獎金，預估今年領不到年終獎金的產業，除受央行信用管制波及的房仲、不動產業外，還可能是被美國高關稅打擊的傳統產業，若排除零年終者，平均金額也僅約4.8萬元。

金融業去年獲利豐厚，兆豐金、第一金皆稱年終上看8個月，富邦金董座蔡明興日前也稱「優於去年」（8個月）。

飯店龍頭晶華酒店年終3.2個月起跳、最高7.1個月；煙波平均年終獎金也有2.7個月，最高上看6個月。王品今年1月光發年終與績效獎金就狂灑3.2億元，去年有超過3成店長與主廚年薪突破百萬元，其中19位更突破200萬元，表現最突出的領到47個月，年薪飆破300萬元，成為餐飲業高薪代表，羨煞眾人。

人資專家楊宗斌解讀，金融業向來是年終獎金優渥的產業，餐飲休旅業缺工潮下人力仍相當吃緊，勢必要加碼年終、提升福利等來留住人才。若沒領到年終，不是所處的產業面臨下行風險，就是持續虧損，強烈建議上班族趁年假好好思考「年後轉職」，並同步備妥投遞履歷資料，才能及早卡位、無縫接軌換新工作。

若年終獎金不如預期，調查也顯示，逾93％受訪者會降低過年期間的消費意願；而年終獎金要領到9萬元，才有可能停止跳槽的念頭。對於長達9天的春節連假，人力銀行調查指出，總預算花費達3萬2997元，年終獎金可能所剩無幾，紅包為年節最大筆支出，發放對象以父母、長輩為主。