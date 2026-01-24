年終獎金必買精品：韓星都在背的Prada、miumiu結帳79折！員瑛同款法棍包比專櫃便宜2萬5、三角牌尼龍包省了快一萬？太划算不能錯過！
年假即將到來，辛苦了一年該是犒賞自己的時候了！不用出國也能買到比免稅還便宜的精品，就在購物中心！韓星都在背的Prada與miumiu的人氣單品，在這檔都能找到，價差非常甜，跟緊這一波折扣，讓你買到療癒自己的實用精品！
👉點這逛 ◤1/24➤Prada x miumiu➤結帳79折◢
年末必買精品｜【MIU MIU】Nappa leather 皺褶小羊皮 短夾,零錢包 (多款選)
專櫃價NT$22000，特價NT$15999 (特價1/24-2/1)
專櫃價七折入手！過年就是要換新皮夾轉運！品牌標誌性的絎縫圖案增加皮革紋理，呈現精緻的立體手感。黑色、棕色百搭不出錯，短夾收納方便、隔層也很彈性。零錢包是拉鍊款設計，內裡也有卡夾方便分類，實用度高。
年末必買精品｜PRADA 普拉達 Re-Edition 2005 Re-Nylon三角牌尼龍單肩包
專櫃價NT$44500，特價NT$34999 (特價1/24-2/1)
長青熱賣款尼龍腋下包，最經典的黑色這次也有特價！經典半月形包款，內有一拉鍊夾層，短夾、手機、隨身物品都好裝。肩背很服貼身形，搭配耐用防汙尼龍材質，不用太費心照顧又很百搭。獨有鑰匙圈設計，增加造型感。
尺寸：約22x6.5x中12(側18)公分 / 提把高約20公分 / 提把長約32公分
年末必買精品｜【MIU MIU】Nappa皮革迷你水桶包(多色選)
專櫃價NT$39500，特價NT$29999 (特價1/24-2/1)
可愛小巧的斜背水桶包，是凹造型的好物，柔軟的麂皮帶點復古風格的簡約包款，日常出遊搭配很適合，可調式皮革肩帶，斜背/肩背都可以，LOGO以浮雕展現低調有質感。
尺寸：長14cmX寬6cmX高17cm
年末必買精品｜miu miu Arcadie 中款 滑面牛皮手提/斜背包 2色
專櫃價NT$105000，特價NT$79999 (特價1/24-2/1)
張員瑛同款，直接比專櫃便宜了2萬5！這個價格能不入手嗎？時髦的法棍包，雖然小巧，但方正的外型讓內裏空間很好擺放，意外好裝。蓬蓬的牛皮材質，圓潤可愛，手提、肩背、斜背都ＯＫ，多變背法適合各樣穿搭。
尺寸：約長22cmx寬7.5cmx10.5cm，背帶長約114cm
點此購買｜miu miu Arcadie 中款 滑面牛皮手提/斜背包 2色
年末必買精品｜miu miu IVY 字母仿舊納帕羊皮肩背直式托特包(咖啡棕)
專櫃價NT$82000，特價NT$69800 (特價1/24-2/1)
比專櫃便宜1萬2以上。是最近最紅的包款-流浪托特包，仿舊的皮革、圓弧肩背帶、半月形版型，充滿鬆弛感，容量也很大，通勤也可以使用。雙長提把設計，可肩背或手提，內部寬敞有拉鍊袋，方便收納。
尺寸：約35cmx4cmx最高40cm、提把高約28cm
點此購買｜miu miu IVY 字母仿舊納帕羊皮肩背直式托特包
年末必買精品｜PRADA霧黑雙層拉鏈洗漱包/雙面托特包
原價NT$2180，特價NT$1680~1880 (特價1/24-1/25)
雙面托特包：一面是品牌經典的薄荷綠;一邊是百搭黑，布料厚實，能維持包型。附贈黑色小掛包可以掛在包包上，也能單獨拿來放卡片、零錢。尺寸為寬36cm × 高38cm
霧黑雙層拉鏈洗漱包：旅遊必備，上下雙層結構，分類超清楚，上層高度 3cm、下層高度 1cm。
年末必買精品｜prada& Miumiu圓餅包/化妝包/鏡子 均一價
原價NT$1380，特價NT$999 (特價1/24-1/25)
精緻女孩的收納小包也要是質感精品，絲絨材質以粉紅、粉綠色呈現既夢幻又擁有細緻質感。小巧尺寸，放進外出包裡分類化妝品、隨身小物非常方便，拿出來補妝也是顏值滿分！實用好搭配。
年末必買精品｜PRADA方框光學眼鏡
原價NT$11520，特價NT$8137~9010 (特價1/20~1/26)
眼鏡也是整體造型很重要的一環，金色、咖啡、琥珀色等方框造型眼鏡，能柔和臉部曲線，也有小臉效果。原價破萬的鏡架，現在只要八千多就可以購入，凹造型好物千萬不要錯過！
