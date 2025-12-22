年終獎金怎麼發？ 37%勞工盼人人有獎 若失望69%想辭職





年末將至，又到了一年一度領年終獎金的日子，根據yes123求職網的「年終獎金發放與尾牙舉辦計劃」調查，有76.2%的上班族預估自己將在「馬年農曆前」，領到2025年的年終獎金，創下十三年以來的新高；不過同時有6成9（69.2%）的人透露，若覺得年終獎金不理想，將「會萌生辭意」。

部分上班族表示，若年終獎金不理想，有69.2%的人透露，會萌生辭職的想法，比例高於去年的66.8%，而勞方心中「最理想」的發放狀況，依序分別是，「與自己過去一年的績效成正比」，占40.2%，「不論個人績效、公司業績，員工人人有獎」，占36.6%；「與公司過去一年的業績成正比」，占23.2%。

「資方」則認為，會影響年終高低的因素依序為：「公司利潤」占79.2%、「個人績效」占71.2%、「年資深淺」占36.1%。

此外，談到如何運用年終獎金，yes123求職網發言人楊宗斌建議上班族，可分成三大部份規劃：「投資本金」、「非基本生活支出」、「急用準備金」。

楊宗斌說明，首先在「投資本金」部份，不論是短線操作，或長線持有，要發揮錢滾錢的「複利效果」，才能慢慢累積財富；接著在「非基本生活支出」這一項，算是給自己的犒賞，畢竟辛苦工作了一年，像是準備旅費，或者買奢侈品，當成交通工具頭期款，其實也都可以，只是提撥比例不能過高（過半）；至於「急用準備金」，就是應付生活中的各種突發狀況，像是生病的醫療支出，或者度過待業、失業期。

觀察此次調查結果，楊宗斌提醒，尾牙活動真正主角其實是員工們，並不是老闆或高階主管，所以要讓大家好好享用美食，以及擁有難忘又開心的氣氛，而非強迫員工一定要出席，或者再花時間準備上台表演。

楊宗斌強調，畢竟營運已擺脫前幾年的疫情衝擊，開始重回成長軌道，如果經營者選在尾牙宴上「信心喊話」，甚至宣布明年調薪計畫，可以安定員工人心或激勵士氣，更有助於提高忠誠度。

