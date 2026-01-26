年終獎金放大術 銀行教戰

國銀傳授年終放大術。台北富邦銀行建議善用股債理財 「多元＋避險」配置，且股優於債、債優於現金，擇優布局新興亞洲市場股票，短期避開日澳紐長天期公債；國泰世華銀建議選擇「股二債八」或「股四債六」比例的平衡型標的，讓資產穩健增長；台新銀行、凱基銀行則建議投資人可以「股六債四」比例進行資產配置，以捕捉經濟成長紅利。

台北富邦銀行分析，今年美國經濟有望避免周期性衰退，全球貨幣環境偏向寬鬆，風險資產仍具吸引力，建議維持「股優於債、債優於現金，多元加避險」策略，並降低單一國家或單一題材的比重。此外，11月美國將舉行期中選舉，過去經驗顯示，期中選舉前美股較容易出現下跌。2026年資產配置上，建議在期中選舉前，調整至「股55債45」的配置比重，待選舉過後再將股票比重拉高。

國泰世華銀行表示，年終獎金落袋，面對一至五年的中期目標，建議採取兼顧成長與守護的配置，例如選擇「股二債八」或「股四債六」比例的平衡型標的，讓資產穩健增長；若針對五年以上的長遠退休準備或子女教育計畫，建議可布局全球型或趨勢主題型股票基金，善用長期持有的複利韌性。另外，民眾亦可將資金安置於「短天期債券基金」。

台新銀行指出，隨著通膨壓力持續緩解，2026年全球經濟動能有望優於2025年。儘管各國央行貨幣政策進入「路徑分歧期」，但全球流動性充裕格局未變，在經濟穩定成長、通膨趨緩的類金髮女孩經濟環境下，預計股市表現將優於債市。

