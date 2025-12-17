年終獎金最高1.6個月刷新紀錄 南應大超車國立大學

台南應用科技大學董事會會議通過，今年的年終獎金最高將核發至1.6個月。（南應大提供／曹婷婷台南傳真）

又到了年終獎金揭曉時刻，儘管少子化浪潮席捲高等教育，台南應用科技大學展現強勁辦學實力與底氣，董事會會議通過今年的年終獎金最高將核發至1.6個月，不僅打破往年慣例、刷新紀錄，更是首度「超車」公立大學。

南應大董事長黃基正強調，在全體同仁努力下，學校今年不論是教學卓越、產學合作及競賽的表現均有目共睹，為了實質肯定全校教職員工的辛勤付出，董事會決議發給1.2至1.6個月年終獎金，表現績優同仁更是打破往年上限，預計有同仁將可領到1.6個月獎金，這也是向外界宣示南應大「永續辦學、投資人才」決心。

南應大董事會指出，面對外部環境嚴峻挑戰，優質的師資與行政團隊，才是學校競爭力的核心，且也只有幸福的老師，才能教出優秀學生。校方表示，這項決策背後代表的是學校財務結構的穩健與對未來的信心，在許多私校緊縮開支的現況下，南應大仍持續投入資源，友善良好福利制度預期將發生「磁吸效應」，吸引更多產業界與學術界頂尖師資加入南應大團隊，進一步提升教學品質與研究能量。

南應大視傳系師生前往德國紅點品牌暨傳達設計獎領獎。（南應大提供／曹婷婷台南傳真）

南應大細數近年辦學績效斐然，包括國際競賽獲獎數連年成長，113學年度達201件，較前年增加16％，文創實力屢獲德國紅點、A' Design Award等國際設計大獎；金點新秀設計獎連續15年入選數全國第一或第二；全國技能競賽連年奪金，今年更在亞洲技能競賽奪金，並將代表國家參加世界技能競賽，也連續2年榮獲「A＋文化資產創意獎」年度最佳學校獎。

此外，全校系所評鑑全數通過，國科會大專生計畫近3年通過80件，教學品質及學術研究能力深獲肯定，校方也期許未來持續優化軟硬體設施與薪資福利。

