年終獎金有多少？近6成民眾估1-3個月

▲國泰金控今（22）日公布今（2025）年12月國民經濟信心調查結果，其中有46%民眾預期2026年會調薪，57%民眾預期年終獎金有1至3個月的水準。（圖／記者顏真真攝）

[NOWnews今日新聞] 2025年即將結束，將迎接新的一年到來，緊接著又是農曆春節，許多人也期待年終獎金的發放，還有會不會加薪？根據國泰金控今（22）日公布今（2025）年12月國民經濟信心調查結果，有57%民眾預期年終獎金有1至3個月的水準，更有21%覺得會高於3個月，也有46%民眾預估2026年會調薪。

國泰金這項調查是在2025年12月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共13154份有效填答問卷。

廣告 廣告

在時事題部分，有關民眾對於明年薪資調幅的預期，調查結果顯示，有48%民眾認為2026年每月經常性薪資維持不變，也有46%預期2026年經常性薪資所得會調升，其中8%預期幅會高於3%。

對於年終獎金的預待，調查結果發現，有57%民眾預期年終獎金將介於經常性薪資1至3個月的水準，29%民眾預期年終獎金在1個月以下，14%民眾則認為會大於3個月，其中7%民眾預期獎金將高於5個月。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

年終獎金縮水！調查：68%企業發年終 平均1.56個月比去年少

新台幣「坐3望2」可能性增加 專家點出關鍵

日圓貶破157！新台幣周貶逾3角 匯銀：短線續留意台股、外資動向