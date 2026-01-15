年終獎金無故被砍！只剩1個月 日男闖公寓刺死社長：不說理由就扣錢

日本一名上班族不滿自己的年終獎金無故被縮減，一怒之下砍死公司社長。（示意圖，由AI生成）

日本東京近日發生一起駭人聽聞的職場命案。一名45歲的男職員因不滿年終獎金遭縮減，竟持刀闖入44歲社長的家中將其刺殺。嫌犯落網後供稱，公司在未說明任何理由的情況下，將他原有的獎金扣除，累積的怒火讓他失控行凶。

「不給理由就扣錢」 1.5個月變1個月成奪命關鍵

根據《YAHOO JAPAN》報導，日本警視廳調查，死者為44歲的科技公司社長河嶋明宏，他於本月7日被發現陳屍在位於東京大田區的公寓內，身上有多處刀傷。警方隨後逮捕了其部下、45歲的嫌犯山中正裕。

嫌犯在接受調查時悲憤表示：「在完全沒有說明原因的情況下，我的年終獎金從原本的1.5 個月被降到了1個月。」警方在其家中搜查時，確實發現了去年12月發放的薪資明細，金額證實僅約一個月的薪水，與其供詞吻合。

警搜查公司釐清動機 嫌犯否認有殺人意圖

警方於15日正式進入兩人任職的公司進行搜索，並查扣相關考績與財務資料，以釐清雙方是否存在長期職場霸凌或其他財務糾紛。雖然山中正裕承認持刀攻擊，但他在審訊中辯稱：「我當時並沒有想要殺掉他（社長）。」試圖否認部分殺人的指控。

職場勞資糾紛演變成悲劇 日本社會震驚

這起事件在日本社會引發熱議，特別是針對職場勞資溝通與獎金發放透明度的討論。許多網友感嘆，雖然0.5個月的差距看似微小，但對於長期處於高壓環境下的上班族而言，不透明的懲罰性降薪往往是壓垮駱駝的最後一根稻草。

