年終獎金稅額怎麼算、尾牙抽獎也要繳稅嗎？一文看懂扣繳規定

各行業的年終獎金陸續入袋，不少上班族關心年終獎金是否需要扣稅，財政部高雄國稅局指出，年終獎金屬薪資所得的一部分，若單次發放金額超過一定門檻，就必須依法扣繳稅款。

年終領多少會被扣稅？

國稅局指出年終獎金及三節獎金，屬於「非每月固定給付之薪資所得」，依照《薪資所得扣繳辦法》規定，若當次發放金額達「薪資所得扣繳稅額表」無配偶及受扶養親屬者的起扣標準，即須辦理扣繳。

以今年起扣標準為90501元為例，超過該金額者，扣繳義務人須按給付金額扣取5％稅額，並於次月10日前繳入國庫。若年終獎金未達90501元，則無須先行扣繳稅款，但該筆金額仍須併入員工當年度薪資所得，並依規定申報扣（免）繳憑單。

高雄國稅局也舉例說明，假設A公司於2026年2月發放年終獎金，甲員工獲得8萬元、乙員工獲得10萬元。由於甲的年終獎金未達起扣標準，因此免予扣繳，乙則必須按5％比例，扣繳稅款5千元，實際入帳金額則為9萬5千元。A公司須於次月10日前完成稅款繳納，並於2027年1月底前申報甲、乙的扣（免）繳憑單。

5％為預扣稅款而非最終稅負

不過國稅局也提醒，年終獎金預扣的5％僅「預扣稅款」，並非最終稅負。員工於隔年5月申報個人綜合所得稅時，可將已扣繳的稅額一併列入計算，依實際應納稅額「多退少補」。若全年稅負低於預扣金額，仍有機會免繳，而不是被扣稅就拿不回來。因此，不論是否有扣繳稅款，扣繳義務人均應依規定期限申報扣（免）繳憑單，以免受罰。

尾牙摸彩也得繳稅？

年末上班族關心的除了年終獎金外，許多公司也會舉辦尾牙，並提供摸彩活動。對此財政部也指出，員工參加公司尾牙摸彩，幸運抽中的獎金或獎品皆屬於機會中獎所得，依照《所得稅法》須計入個人綜合所得總額申報課稅，因此常見的摸彩獎品像是家電、3C用品、汽機車等，都必須依法繳稅。

對公司而言，中獎人身分不同，扣繳稅款之比率有所不同。如果尾牙抽獎中獎人屬境內居住者，應按給付全額的10%預先扣繳稅款，若稅款不超過2000元（即中獎價值20000元以下）則免扣繳，但仍須申報，並在次月10日前向國庫繳清稅款，隔年1月底前開立扣免繳憑單並向國稅局申報。若中獎價值1千元以下，則免扣繳、申報。

假設中獎人並非境內居住者，不論中獎金額或獎品價值多寡，一律按給付全額20%預先扣繳稅款，並於代扣稅款日起10日內，向國庫繳清稅款，並開立扣繳憑單向國稅局申報。