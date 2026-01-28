年終獎金聰明運用！上班族「333法則」三招強化財務健康

年終理財。資料照



農曆春節將至，不少上班族年終獎金陸續入袋，除了犒賞自己過去一年的辛勞，如何善用這筆資金，發揮最大效益才是關鍵。國泰金控傳授上班族「年終獎金放大術」，旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信針對不同族群，提供了包含保障規劃、資產配置以及投資建議等，幫助民眾放大年終獎金，把握累積財富的好時機，提升風險保障與財務健康。

國泰人壽：「333法則」強化財務健康 分齡攻略穩健放大

國泰人壽提醒，年終獎金是累積資產的關鍵時機，建議上班族採取簡單易執行的「333配置法則」，將年終獎金分為三份：第一份「1/3犒賞消費」用於旅遊或購物，犒賞自己過去一年的辛勞；第二份「1/3短期儲備金」，預留彈性運用的緊急預備金，因應突發開支，確保財務穩健；第三份「1/3長期保障與退休」可透過保險累計退休金，強化退休保障。

國泰世華銀行：分齡規劃資產配置 善用複利、小錢滾大錢

國泰世華銀行表示，針對不同人生階段的民眾，理財重心各有不同。正值人生衝刺期的「青壯年」，年終獎金是落實成家或置產願景的重要基石。面對 1-5 年的中期目標，建議採取「兼顧成長與守護」的配置，例如選擇「股二債八」或「股四債六」比例的平衡型標的，讓資產穩健增長；若針對 5 年以上的長遠退休準備或子女教育計畫，建議可佈局全球型或趨勢主題型股票基金，善用長期持有的複利韌性。待未來正式開啟退休新生活，則建議逐步調整為守勢，轉向接近全債的配置，並以「投資等級債」或「複合債」基金為主，利用穩定的債息收益，支應日常所需。

國泰證券：分批進場降低市場波動 趁機檢視投資組合

國泰證券建議，投資人可將年終獎金拆分配置，分為短期流動資金與中長期投資部位，透過分批進場降低市場波動帶來的影響。針對不同人生階段建議合適的投資方向，「青年族群」距離資本收割期仍長，適合以成長型資產為核心，如市值型ETF或具長期趨勢題材的產業族群，搭配定期定額機制，累積時間複利；進入「壯年階段」的上班族，投資目標逐漸轉向穩定性，可透過高股息ETF、優質大型權值股，平衡報酬與波動；「熟齡族群」則宜提高防禦型資產比重，佈局殖利率相對穩定的標的，強化現金流來源。國泰證券提醒民眾，可利用年終獎金發放的時機，重新檢視投資組合配置，透過分散投資與明確策略規劃，讓資金在風險可控的情況下，達到長期投資效益。

國泰投信：搶進AI、半導體獲利機會 適時配置另類資產

國泰投信建議，年終獎金有限，可優先配置1月除息的科技型ETF，價格比除息前更親民，尤其AI領域具長線佈局價值，投資人可把握除息後的甜甜價，逢低買進加速單位數累積；首推精準聚焦台系AI供應鏈大廠的國泰台灣科技龍頭（00881）、以及鎖定美國AI半導體巨頭的國泰費城半導體（00830），2檔ETF合計持有約60檔台美科技龍頭股，搶進半導體以及背後完整供應鏈的獲利機會。

