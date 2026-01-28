年終獎金聰明運用 國泰金傳授上班族三招強化財務健康

國泰金控傳授上班族「年終獎金放大術」。

▲國泰金控傳授上班族「年終獎金放大術」。

農曆春節將至，不少上班族年終獎金陸續入袋，國泰金控傳授上班族「年終獎金放大術」，旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信針對不同族群，提供了包含保障規劃、資產配置以及投資建議等，幫助民眾放大年終獎金，把握累積財富的好時機，提升風險保障與財務健康。

國泰人壽提醒，年終獎金是累積資產的關鍵時機，建議上班族採取簡單易執行的「333配置法則」，將年終獎金分為三份：第一份「1/3犒賞消費」用於旅遊或購物，犒賞自己過去一年的辛勞；第二份「1/3短期儲備金」，預留彈性運用的緊急預備金，因應突發開支，確保財務穩健；第三份「1/3長期保障與退休」可透過保險累計退休金，強化退休保障。

廣告 廣告

此外，針對不同人生階段，國泰人壽提供「投保策略」放大年終紅包。資金有限的「青年小資族」，首推兼具保障與投資的「變額萬能壽險」，善用定期定額分散風險，參與市場長期成長；「壯年夾心族」家庭責任重，建議配置「美元利變型壽險」，透過宣告利率機制，使保戶有機會年年享有增值回饋分享金，提高壽險保障、守護家人。「熟齡準退休族」重點在於創造現金流，建議投入具「月撥回」機制的類全委投資型保單，創造穩定現金流，打造無憂的退休生活。

國泰世華銀行表示，針對不同人生階段的民眾，理財重心各有不同。正值人生衝刺期的「青壯年」，年終獎金是落實成家或置產願景的重要基石。面對 1-5 年的中期目標，建議採取「兼顧成長與守護」的配置，例如選擇「股二債八」或「股四債六」比例的平衡型標的，讓資產穩健增長；若針對 5 年以上的長遠退休準備或子女教育計畫，建議可佈局全球型或趨勢主題型股票基金，善用長期持有的複利韌性。待未來正式開啟退休新生活，則建議逐步調整為守勢，轉向接近全債的配置，並以「投資等級債」或「複合債」基金為主，利用穩定的債息收益，支應日常所需。

針對已規劃出國旅遊的民眾，國泰世華建議可趁匯率具吸引力時分批換匯，並搭配外幣定存管理旅費備用金。若暫無出國計畫，則可將資金安置於「短天期債券基金」，在保有流動性的同時追求比一般存款更具活力的回饋。

國泰證券建議，投資人可將年終獎金拆分配置，分為短期流動資金與中長期投資部位，透過分批進場降低市場波動帶來的影響。針對不同人生階段建議合適的投資方向，「青年族群」距離資本收割期仍長，適合以成長型資產為核心，如市值型ETF或具長期趨勢題材的產業族群，搭配定期定額機制，累積時間複利；進入「壯年階段」的上班族，投資目標逐漸轉向穩定性，可透過高股息ETF、優質大型權值股，平衡報酬與波動；「熟齡族群」則宜提高防禦型資產比重，佈局殖利率相對穩定的標的，強化現金流來源。國泰證券提醒民眾，可利用年終獎金發放的時機，重新檢視投資組合配置，透過分散投資與明確策略規劃，讓資金在風險可控的情況下，達到長期投資效益。

國泰投信建議，年終獎金有限，可優先配置1月除息的科技型ETF，價格比除息前更親民，尤其AI領域具長線佈局價值，投資人可把握除息後的甜甜價，逢低買進加速單位數累積；首推精準聚焦台系AI供應鏈大廠的國泰台灣科技龍頭（00881）、以及鎖定美國AI半導體巨頭的國泰費城半導體（證券代碼：00830），2檔ETF合計持有約60檔台美科技龍頭股，搶進半導體以及背後完整供應鏈的獲利機會。根據法人機構預測，今年台股企業獲利與美國費半指數都還有雙位數成長動能，後市表現可期。在追逐AI動能同時，也可增持與股、債相關性低的另類資產，例如全台首檔聚焦日本不動產市場的ETF：國泰日本不動產（009817）來平衡投組風險，基金將於2026年2月6日掛牌上市，為自己打造攻守兼備的最佳理財方案。