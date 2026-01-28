年終獎金聰明運用 國泰金傳授上班族三招強化財務健康
▲國泰金控傳授上班族「年終獎金放大術」。
農曆春節將至，不少上班族年終獎金陸續入袋，國泰金控傳授上班族「年終獎金放大術」，旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰證券及國泰投信針對不同族群，提供了包含保障規劃、資產配置以及投資建議等，幫助民眾放大年終獎金，把握累積財富的好時機，提升風險保障與財務健康。
國泰人壽提醒，年終獎金是累積資產的關鍵時機，建議上班族採取簡單易執行的「333配置法則」，將年終獎金分為三份：第一份「1/3犒賞消費」用於旅遊或購物，犒賞自己過去一年的辛勞；第二份「1/3短期儲備金」，預留彈性運用的緊急預備金，因應突發開支，確保財務穩健；第三份「1/3長期保障與退休」可透過保險累計退休金，強化退休保障。
此外，針對不同人生階段，國泰人壽提供「投保策略」放大年終紅包。資金有限的「青年小資族」，首推兼具保障與投資的「變額萬能壽險」，善用定期定額分散風險，參與市場長期成長；「壯年夾心族」家庭責任重，建議配置「美元利變型壽險」，透過宣告利率機制，使保戶有機會年年享有增值回饋分享金，提高壽險保障、守護家人。「熟齡準退休族」重點在於創造現金流，建議投入具「月撥回」機制的類全委投資型保單，創造穩定現金流，打造無憂的退休生活。
國泰世華銀行表示，針對不同人生階段的民眾，理財重心各有不同。正值人生衝刺期的「青壯年」，年終獎金是落實成家或置產願景的重要基石。面對 1-5 年的中期目標，建議採取「兼顧成長與守護」的配置，例如選擇「股二債八」或「股四債六」比例的平衡型標的，讓資產穩健增長；若針對 5 年以上的長遠退休準備或子女教育計畫，建議可佈局全球型或趨勢主題型股票基金，善用長期持有的複利韌性。待未來正式開啟退休新生活，則建議逐步調整為守勢，轉向接近全債的配置，並以「投資等級債」或「複合債」基金為主，利用穩定的債息收益，支應日常所需。
針對已規劃出國旅遊的民眾，國泰世華建議可趁匯率具吸引力時分批換匯，並搭配外幣定存管理旅費備用金。若暫無出國計畫，則可將資金安置於「短天期債券基金」，在保有流動性的同時追求比一般存款更具活力的回饋。
國泰證券建議，投資人可將年終獎金拆分配置，分為短期流動資金與中長期投資部位，透過分批進場降低市場波動帶來的影響。針對不同人生階段建議合適的投資方向，「青年族群」距離資本收割期仍長，適合以成長型資產為核心，如市值型ETF或具長期趨勢題材的產業族群，搭配定期定額機制，累積時間複利；進入「壯年階段」的上班族，投資目標逐漸轉向穩定性，可透過高股息ETF、優質大型權值股，平衡報酬與波動；「熟齡族群」則宜提高防禦型資產比重，佈局殖利率相對穩定的標的，強化現金流來源。國泰證券提醒民眾，可利用年終獎金發放的時機，重新檢視投資組合配置，透過分散投資與明確策略規劃，讓資金在風險可控的情況下，達到長期投資效益。
國泰投信建議，年終獎金有限，可優先配置1月除息的科技型ETF，價格比除息前更親民，尤其AI領域具長線佈局價值，投資人可把握除息後的甜甜價，逢低買進加速單位數累積；首推精準聚焦台系AI供應鏈大廠的國泰台灣科技龍頭（00881）、以及鎖定美國AI半導體巨頭的國泰費城半導體（證券代碼：00830），2檔ETF合計持有約60檔台美科技龍頭股，搶進半導體以及背後完整供應鏈的獲利機會。根據法人機構預測，今年台股企業獲利與美國費半指數都還有雙位數成長動能，後市表現可期。在追逐AI動能同時，也可增持與股、債相關性低的另類資產，例如全台首檔聚焦日本不動產市場的ETF：國泰日本不動產（009817）來平衡投組風險，基金將於2026年2月6日掛牌上市，為自己打造攻守兼備的最佳理財方案。
其他人也在看
嚴凱泰女兒公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
裕隆集團前董事長嚴凱泰2018年因食道癌病逝，與妻子嚴陳莉蓮育有一雙兒女，而掌上明珠嚴珮瑜（Michelle）如今約已21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 8則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 184則留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 66則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 145則留言
收到了！陳漢典曝小S超厚紅包 親寫「維持婚姻訣竅」：老婆生氣就表演小狗拉屎
Lulu（黃路梓茵）、陳漢典因主持《綜藝大集合》結緣，2人25日晚在台北文華東方酒店舉辦婚宴，而與陳漢典共同主持多年節目的小S，雖然沒有到場，但特別包了紅包，陳漢典今（28）日曬出紅包袋，可以看到上面的祝福、婚姻訣竅都非常有大S的風格。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 7則留言
影／Lulu婚禮送完客幕後畫面曝光 「浴巾包頭」刷牙超有生活感
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，兩人的婚禮效果滿分，Lulu最後...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 2 天前 ・ 8則留言
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 22則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 505則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 48則留言
軍委指揮層徹底毀滅！張又俠涉洩核密遭捕 全軍沉默24小時疑造反
中共軍委副主席張又俠因洩核武機密、貪腐遭習近平整肅。網路指習清洗張後，全軍「沉默抵制」迫使習談判，張反要求習下台。華爾街日報披露張向美洩核武數據及收賄。導致解放軍高層指揮鏈真空，戰力重創。逾2000名軍官面臨處置，軍心動盪加劇，中共政局備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 87則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 1則留言
不是小腿！研究曝「身體1部位」越厚實越健康：萎縮就失能、短命
健康老化是重要議題，醫師黃軒表示，一個人只要臀部肌肉還在、力量還夠，身體通常也不差。一項大型研究發現，臀大肌越厚實的人，全身握力越好、身體衰弱指數越低。一旦臀肌萎縮，人跌倒、失能、慢性病的風險都會全面上升。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1則留言
從105→55公斤零復胖！小禎「雞肉減肥法」爆紅，學會1吃法真的會狂瘦
女明星小禎從初的105公斤一路瘦到55公斤，還能多年維持不復胖，她的減肥方法真的被問爆。不走極端挨餓路線，而是把「吃對蛋白質」做到極致，其中近期討論度最高的就是她親手做的「高蛋白雞肉乾」。不只方便、好女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 18則留言
新／新版新台幣將曝光？千元「4位小朋友畢業了」 央行上午10點揭曉
中央銀行將於今（27）日上午10時舉行記者會，由發行局局長鄧延達親自主持。值得注意的是，這場記者會的任務相當「魔幻」，央行預計將在現場同時說明「兩種新鈔」的相關資訊：一種是民眾下週過年要包紅包的「現行版新鈔」，另一種則是預計2028年才會問世、徹底改頭換面的「未來版新鈔」改版主題。這場集結了「現在」與「未來」的貨幣大秀，預計將揭開新台幣全面改版後的規劃藍圖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 174則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
藍營台中「姐弟之爭」協調日期曝光 楊瓊瓔宣布「重大立場」了
國民黨台中市長提名進度備受關注，立委楊瓊瓔今（27）日接受媒體訪問時透露，至今尚未接到黨中央關於2月6日協調會的通知，目前靜待黨中央正式通知。她強調會依照國民黨制度與機制進行，希望盡快「定於一尊」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 169則留言
霍諾德徒手攀101引議！高大成逆風不挺 拿「2事舉例」轟：亂搞一場
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101，引發全球高度關注，國際媒體爭相報導。在引起驚嘆的同時，知名法醫高大成逆風抨擊這類的行為是錯誤示範甚至引發模仿，痛斥「亂搞一場，這樣的事本來就不該被同意」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 152則留言