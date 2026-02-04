年終獎金自己刮！尾牙揪同事集資買刮刮樂 幸運刮中100萬

新北永和「成功戰神彩券行」刮出百萬大獎。翻攝Google Maps、台彩官網



台灣彩券公司「2000萬超級紅包」再刮出百萬大獎。台彩透露，一群年輕人吃公司尾牙，順便湊錢買了1本，刮到一半現場傳尖叫聲，幸運刮中100萬元，讓眾人開心歡呼：「這頓尾牙實在吃得太值得」。

每年農曆春節推出的「2000萬超級紅包」，每張2000元，每本19張；最大獎為2000萬元，共計10個，其次是1000萬元，共計1200個，連帶總獎金、總獎項皆是史上最多。自1月20日發行後，已有一個2000萬元在基隆刮出，百萬獎項則刮出42個。

台彩今透露，新北市永和區成功路1段103號1樓「成功戰神彩券行」也開出百萬大獎。彩券行代理人楊小姐表示，當天一名年輕男子在附近餐廳吃尾牙，期間臨時起意來買刮刮樂試手氣，買1張「2000萬超級紅包」幸運刮中5000元。

楊小姐見狀鼓勵男子，趁著手氣旺，不妨找同事一起集資買整本、拚大獎。男子覺得有道理，便回餐廳號召同事合資，沒多久，他帶著一群年輕人回到彩券行，大家湊錢買了一本「2000萬超級紅包」，分頭刮起來。

突然，現場傳出尖叫聲，其中一張幸運刮出100萬元，讓同事們開心歡呼：「沒想到今年最強的年終獎金是大家合力一起刮出來的，這頓尾牙實在吃得太值得！」

