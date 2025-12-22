年終獎金行情來了！ 國民經濟信心調查：57%樂觀上看3個月

國泰金調查指出，57%民眾預期年終獎金介於1至3個月。（圖：motion elements）

馬上就是農曆春節，上班族期待老闆加薪、發放年終獎金。國泰金控今（22）日公布最新國民經濟信心調查結果，57%民眾預期年終獎金會有1至3個月，其中21%覺得會高於3個月，也有46%民眾預估明（2026）年會調薪。

國泰金控這項調查是在本月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收1萬3154份有效填答問卷。調查結果顯示，民眾對於年終獎金的期待相對穩定，但對於明年經濟成長態度偏保守，通膨壓力的感受則仍然存在。

調查指出，有57%的民眾預期年終獎金將介於經常性薪資的1至3個月，另有29%認為年終獎金可達1個月以下，合計近9成民眾對年終獎金的期待集中在3個月以內，顯示企業發放獎金水準趨於審慎。

進一步觀察民眾對薪資調整的看法，調查顯示，48%民眾認為明年每月經常性薪資維持不變，也有46%預期明年經常性薪資所得會調升，其中8%預期幅度會高於3%。

