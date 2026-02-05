年終獎金要扣稅？國稅局解答了 超過「這金額」扣5%原因曝光

財經中心／陳慈鈴報導

各大企業陸續發放年終獎金，考績將決定領多或領少。（示意圖／資料照）

農曆春節倒數，很多企業都會在此之際發放年終獎金，慰勞員工過去一年來的付出。不過，你知道嗎？年終獎金也需要被扣稅！財政部高雄國稅局表示，年終獎金屬於薪資所得的一部分，依照《薪資所得扣繳辦法》規定，一旦領取金額超過這數字，就需要扣繳稅款。

財政部高雄國稅局說明，年終獎金、三節獎金屬於「非每月固定給付之薪資所得」，依《薪資所得扣繳辦法》第6條第2項及第7條第2項規定，當次發放金額達「薪資所得扣繳稅額表」無配偶及受扶養親屬者之起扣標準者〔115年度為9萬501元〕，扣繳義務人應按給付額扣取5%稅額，所扣取之稅款應於次月10日前向國庫繳清。反之，若年終獎金未達9萬501元，扣繳義務人則無須先行扣繳稅款，但該筆獎金仍須併入員工當年度的薪資所得，依規定申報扣免繳憑單。

廣告 廣告

財政部高雄國稅局舉例，A公司於115年2月發放年終獎金給員工甲、乙分別為8萬元及10萬元，因甲員工年終獎金未達起扣標準，免予扣繳；乙員工年終獎金已達起扣標準，A公司在發放時應扣取5000元稅款（10萬元×5%），並於次月10日前向國庫繳納，乙員工入帳金額是9萬5000元（10萬元減去5000元稅款），A公司應於116年1月底前併115年支付薪資申報甲、乙員工之扣免繳憑單。

財政部高雄國稅局提醒，公司預扣的5%稅款並非最終稅額，員工可在申報個人綜合所得稅時，將已扣繳的稅額一併列入計算，抵減應納稅額，多退少補，且不論是否先扣繳稅款，扣繳義務人均應依規定於期限內申報扣（免）繳憑單。

更多三立新聞網報導

4人加油就中獎！他只花90元爽中「1000萬發票」 消費地點一次看

北台灣恐降到0度？氣象專家點出「3大關鍵」：這時間才能定調

開幕前夕突喊卡！JISOO×HELLO KITTY快閃店主辦方道歉 粉絲炸鍋

這地方要發錢了！符合資格「2萬元入帳」 領取條件曝光

