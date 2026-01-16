年終獎金超大包！彰基破130年紀錄「10.5個月」…護理師嗨喊：是真的

記者吳泊萱／彰化報導

彰化基督教醫院霸氣發年終，年終最高發到10.5個月。（圖／彰基提供）

彰化基督教醫院年終獎金再創130年來新高，包含主治醫師在內的所有員工，年終獎金最低3.5個月，「最高上限給到10.5個月」，超大包獎金羨煞醫界。院內的開刀房護理師更透露，因為院內福利太好，不只加班費高於勞基法規定，還能換取豐厚年終獎金，導致大家都搶著要加班，並肯定彰基以實際行動給醫護人員最好的保障。

開刀房護理師透露，每月加班3.3小時領4個月年終，8.3小時領7個月。（圖／彰基提供）

彰基醫療長張尚文醫師指出，彰基是彰化、南投、雲林唯一的醫學中心，與其他的區域醫院及地區醫院不同，無法拒絕轉診的急重難症病人，因此醫學中心的開刀房時常需要加班。

為了感謝自願加班的手術室同仁，院方本來就提供遠高於勞基法規定的加班費與實質獎勵。總院長陳穆寬更是在去年底核定，讓自願加班的同事，依加班時數不同，分別加碼4、5、7、8、10.5個月的年終獎金。以麻醉專科護理師為例，有61％的同事年終獎金高於3.5個月，加碼總金額達625萬元。

醫療長張尚文表示，彰基採購公開透明，自費率幾乎全國最低，把大量盈餘回饋給員工。（圖／彰基提供）

護理師們也透露，其實彰基開刀房的同仁沒人在抱怨，因為福利真的太好，想準時下班或提早離開都可以，因為加班除了有高額加班費，還能換超大包年終獎金，很多人都自願留下來加班，甚至有一半以上的人想加班還搶不到名額。護理師們認為，在彰基工作除了能幫助急重症患者，還有優渥福利與獎金，讓他們在奉獻護理專業之餘，也能兼顧生活品質。

張尚文指出，彰基醫學中心是教會醫院，自費率幾乎是全國醫學中心最低的，因為採購議價公開透明，才能有大量的盈餘回饋給員工，提供優質加班費與高額年終獎金讓員工開心工作。

