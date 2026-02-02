年終獎金領1600元 一票人比慘：贏過台灣八成了

農曆新年將至，辛苦工作了一整年，最期待的莫過於那一筆年終大紅包。（示意圖／東森新聞）





農曆新年將至，辛苦工作了一整年，最期待的莫過於那一筆年終大紅包。然而，近期在PTT或是Threads等社群平台上，卻出現了一場關於「年終下限」的熱烈討論。一名網友發文表示自己看到有人「年終獎金1600元」，好奇這在台灣到底算什麼等級。沒想到意外釣出一票感同身受的苦主，讓原本應該喜氣洋洋的討論區，瞬間變成一場比慘大賽。

年終1600元

這名網友在PTT貼文詢問，領到1600元的年終是不是已經贏過一堆人，畢竟很多人根本連年終都沒有。此文一出，立刻引發鄉民熱議。有人認真分析，若以全台灣所有受僱勞工來看，扣除領取高額年終的科技業與金融業，確實有許多服務業、餐飲業或小額派遣工完全沒有年終，「你已經贏過台灣八成了」。不過，更多網友直言，這個金額甚至比尾牙抽到的安慰獎紅包還少，簡直是「給了比不給還羞辱」。

傳產與小吃部被點名是低年終重災區

對於1600元這種奇特的金額，不少網友開始推測背後的行業別。有經驗的網友指出，這很像是南部傳產或是百人以下小公司的作風，甚至有人調侃這可能是「入職未滿半年的建業合作實習生」才有的待遇。

更有犀利網友留言酸說，很多老闆在七期買房、晚上喝酒一瓶都不止1600元，分給員工的卻連湯都喝不到。討論中也出現不少更慘的案例，有人領過213元，甚至有人自嘲年終只有50元，「根本只夠買一罐飲料」。

底薪高低才是影響領先地位的關鍵

在比慘的聲浪中，也有清醒的網友指出「年終金額」並不能代表一切。有鄉民提醒，雖然1600元看起來很低，但如果該名員工的底薪本來就極高，年終只是形式上的紅包，那與底薪只有最低工資但年終發6個月的人相比，生活水平完全不在同一條線上。此外，也有不少人質疑這類貼文可能是假帳號或是網路反串，認為在股市萬點的背景下，領這種年終簡直不可思議。但無論真假，這場討論也反映出台灣各產業薪資福利的巨大鴻溝，以及年輕世代對職場現狀的無奈自嘲。

貼文引發網友熱議。（圖／翻攝自PTT）

