年終獎金領17萬「嘆人生失敗」 網一面倒怒批：庸人自擾

到了年末，許多企業都會發放年終獎金犒賞員工一整年的辛勞，不過卻有一名網友抱怨，自己領到17多萬元的年終獎金，仍感覺像人生失敗組，貼文曝光後，讓不少網友直批根本炫耀文。

原PO分享自己領了17多萬元的年終獎金。（示意圖／中天新聞）

一名網友在Dcard發文表示，他在傳產工作，今年領到17萬多元的年終獎金，不過他月薪只有3.6萬扣除雜支後剩約3.3萬元，整年工作收入還不到60萬，讓他真的很想哭。

該網友說，他目前存款加股票大約600多萬元，沒車沒房，甚至最近和交往多年的女朋友分手，感覺人生無望，且已經37歲了，也不知道能去哪裡，讓他不禁感嘆「人生失敗組」。

廣告 廣告

貼文曝光後，迅速引起網友討論，許多人認為他只是在炫耀，「他可能想要表達有600多萬，希望人家捧他，結果沒人捧」、「存款加股票六百萬，你感覺無望？ 不買房結婚生子，你幾乎可以環遊世界了欸」、「炫耀文」、「我怎麼覺得你這條件還不錯啊」、「明明已經贏很多人了，為什麼要這樣庸人自擾？」、「這種薪水可以存到這麼多股票，已經很不錯了」。

延伸閱讀

違規最高罰15萬！台灣燈會無人機管制區域、時間一覽

小人國優惠爆滿！2026最新「菜市場名」 家長：3孩全中

賴政府打炒房「房市拉警報」！七都新案「搶房神話破滅」