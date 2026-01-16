年終獎金，不只犒賞生活 2026 愛美新趨勢：追求一條「看得見的年輕感」

又到農曆春節前夕，年終獎金入袋的那一刻，除了旅行、購物，越來越多重視外在管理與整體狀態的人，選擇在年節前夕，替自己做一筆看得見回報的美麗投資。近年醫美趨勢顯示，相較於著重單一部位的填補，臉部整體輪廓線的管理逐漸成為關注焦點，其中，下顎線（Jawline）更被視為影響臉型立體度與年輕感的關鍵結構。景賀醫美診所邱郁幃醫師指出，下顎線並非只是臉部邊界，而是支撐臉型比例的重要基底。當輪廓線條清晰、角度自然時，臉部在視覺上會顯得更小、更立體，也更顯精神與年輕。

不只是「瘦」 120°–130°才是國際審美的關鍵角度

邱郁幃醫師說明，真正好看的下顎線，並非一味追求尖瘦，而是讓線條與骨架結構自然對位，使整體臉型看起來耐看、穩定，而非短暫改變。根據國際美學研究，不論男女，理想的下顎角（Gonial Angle）多落在 120°–130° 之間。這個角度能在正臉與側臉之間取得平衡，使輪廓線條既俐落又不顯銳利，是現代審美中極為重要的比例基準。而依據骨架結構與線條分佈等觀察研究，下顎線大致可分為以下 8 種類型：

1. 方形（Square）：線條寬闊、稜角明顯，結構感強

2. 凸型（Convex）：圓潤外擴，臉型偏豐

3. 心形（Heart-shaped）：上寬下收，輪廓柔和

4. 鑽石形（Diamond-shaped）：顴骨突出、額下窄

5. V 型（V-Line）：亞洲族群偏好的精緻小臉輪廓

6. 凹型（Concave）：線條內彎，側臉柔和

7. 稜角型（Angular）：線條銳利、立體感強

8. 平坦型（Flat）：線條不明顯，容易顯得疲態



圖/八大下顎線類型（資料來源：wikiHow）

邱郁幃醫師表示，亞洲臉型多半追求自然、不過度銳利的 V 型或心形下顎線，但真正耐看的輪廓，來自於符合個人氣質與骨架比例的平衡，而非複製單一模板。



圖/景賀醫美診所邱郁幃醫師指出，真正輪廓線的年輕感，來自於角度、線條與整體比例的和諧。

高效輪廓管理 從「結構對位」開始

下顎線的改變，往往不是突然發生，而是結構支撐逐年下降的結果。邱郁幃醫師說明，隨著年齡增長，膠原蛋白與筋膜張力流失，原本清晰的臉頸交界線開始鬆動；再加上長時間低頭使用手機、體重與水分代謝變化，脂肪與水分更容易堆積於下顎與頸部交界處，使輪廓線逐漸模糊。這也是為什麼，單靠表層保養，往往難以真正撐住下顎線的結構感。

而在追求效率與品質並重的 2026 年，輪廓管理已進化為「結構型拉提」的概念。邱郁幃醫師指出，來自韓國、由李英愛擔任品牌大使的Z音波，近年在下顎線與輪廓線管理上受到高度關注。Z音波透過點狀與線性探頭的雙模式設計，讓醫師能依不同臉型與下顎線結構進行精準規劃：

1.點狀探頭著重於筋膜層支撐，協助輪廓回到穩定位置。

2.線性探頭則可針對局部脂肪進行修飾，改善雙下巴與嘴邊輪廓堆積。

此外，搭配多種探頭深度與快速擊發設計，在兼顧舒適度的同時，也讓療程更貼近現代生活節奏，對於醫師與求美者雙方來說，都是相當受歡迎的療程。

真正的年輕感，來自於角度、線條與整體比例的和諧。下顎線撐住的不只是臉型，更是一種穩定而自信的狀態。2026年，顧好妳的下顎線，展現看得見的年輕感。

提醒：療程效果因個人條件而異，實際施作須由專業醫師評估後決定。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為年終獎金，不只犒賞生活 2026 愛美新趨勢：追求一條「看得見的年輕感」