年終獎金》魏哲家今年薪酬可望超過10億 比英特爾CEO陳立武還少10億

台積電董事長魏哲家帶領公司賺錢，他今年的薪水加上分紅可以輕鬆超過10億元，但在國際市場來看這個薪水不算高。（攝影／鄭國強）

台積電是今年台灣最賺錢的公司，今年前三季稅前淨利1.4兆元，已經超過去年全年總合，根據台積電去年年報，董事長魏哲家及前董事長劉德音在今年7月還被美國半導體產業協會（SIA）選為2025年羅伯特‧諾伊斯獎（Robert N. Noyce Award）共同獲獎者。

台積電今年又成長3成，魏哲家全年可望領10億元以上

身為全台灣唯一同時和美國總統川普及總統賴清德握過手的CEO、魏哲家每年替台積電創造那麼多價值，台積電董事會一年給他的薪水多少？根據台積電2024年年報，他一年的薪資、獎金和特支費6億元，加上分紅3億多元，合計為946,363,034元，即9.46億元（2024年年報36頁）。

還有，今年台積電業績普遍比去年成長3成，稅前淨利可能到1兆5千億台幣，因此今年魏哲家的薪酬可望超過10億元。這樣算不算高？一位法人表示，以台積電在全球領先的地位，這個薪水算低。

看起來領得多，卻比英特爾CEO陳立武還少10億

根據美國證管會資料，英特爾的CEO陳立武的薪酬方案包含100萬美元基本年薪，加上最多200%的績效獎金（200萬美元），以及價值約6600萬美元的長期股權與股票選擇權，整體若達成目標，首年潛在總酬勞可達約6900萬美元（約新台幣21.73億元）。

一位前台積電主管對記者說，「2000年前後同組兩個工程師，月薪才3萬9千元，不騙你，那是真的，其中有認識的跑去聯電，去大陸的和艦。」

分紅拆成4次領，台積電避開工程師領完就跳槽

沒想到二十幾年後，留在台積電的年薪已經300萬了，去中國和鑑之後回台灣，幸運的回到半導體業，但大嘆非常不划算，年資都沒有了，但跟他一起去中國的，有的回不來了，有的去了中芯半導體，去華為。

這位主管也透露，台積電除了月薪，每一季的分紅最吸引人，鄰居一個工程師有次薪資單不小心掉在門外沒發現，偷看一眼，「哇，這一季就領50萬元，一年領個四次還得了。」為什麼一季發一次呢？以前台積電也是過農曆年前發一筆年終獎金，結果很多人過完年就跳槽了，人力一下子短缺，對製造產生危機，後來改一季發一次，人力波動才能分攤到每一季。

