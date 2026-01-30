年終發放前4同事先後離職 理由曝光！上班族秒懂：再多錢也治不好心累

有網友分享公司情況，指年終發放前已有4名年輕同事離職，好奇他們都不在乎年終了嗎？貼文引發討論，圖為上班族示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

過去上班族都會撐到領完年終，過了農曆春節才會想轉換跑道，不過，有上班族近日發文表示，公司以往年終獎金都有4到6個月，他卻發現，從去年底至今已有4名同事離職，讓他好奇想知道，「現在人都不care年終了？」貼文引發熱議，有人猜測可能是公司真的太操了，或者比起年終，更不想看到主管的臉；也有人指出，也許新工作待遇更好，怕錯失機會。

這名網友是在Dcard發文表示，公司年終通常有4到6個月，但接近年尾已走了4個人，年紀約在25至28歲，年資在半年到一年不等，由於是按比例發放，就算只待半年，應該可以領到2個月。

原PO提到，同事都有勸要離職的人，「領完年終，尾牙抽完獎再閃」，但未能挽留成功。原PO也透露，有私下了解他們的離職理由，大多是想休息，也不在乎年終，因此他自己很好奇，「現在的人真的都不太care年終了？」

貼文一出，引發討論，有網友猜測，離職員工可能真的累了，「沒領到也不會餓死，但隔天看到主管或同事的臉真的會想死」、「會不會是公司真的太操了，操到真的不想領錢就閃人」、「屎到連年終都不想領，還是好幾個人都這樣，感覺這家公司很可怕」、「年終的錢<上班的心累」、「等你累到一個程度，你再回頭看看你這些話，有時候再多的年終也比不上一個禮拜的休息」。

也有網友認為，新工作的誘因大過年終，「年終的錢，跳槽之後的加薪，幾個月就cover回來了」、「我是因為下一份工作開出了能放棄年終的價碼」、「我有過經驗，因為下一份的薪水多太多了，這份年終沒必要領」、「可能新工作那邊待遇比較好，不想錯過新工作的機會」。

