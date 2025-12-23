年終發放比例創新高 平均基數達1.44個月

台灣經濟成長率上修，連帶企業年終獎金也跟著增加。yes123求職網公布最新調查，高達76.2%上班族預估能領到年終，且近2成認為金額應該比去(2024)年多；企業端則有近93%確定會發獎金，平均基數落在1.44個月。91%企業透露計畫舉辦尾牙，且19.3%尾牙獎金最高達10萬元等級。

今(2025)年經濟成長率預計達7.37%，創下近15年來新高紀錄，公司賺錢，年終獎金也不會少。yes123求職網最新調查，有76.2%上班族認為有望領到年終獎金，比例為近13年來新高，且19.8%認為領到的獎金金額會比去年多，62.3%預估維持去年相同水準，僅17.9%會少領。

企業端情況更樂觀，有92.8%確定在農曆年前發放年終獎金，比例高於去年的92.1%，獎金基數平均值落在1.44個月，雖然比去年的1.39個月僅增加1.5天，但已是近17年來最高。若扣除7.2%「不發放年終獎金」的公司，整體平均值為1.56個月。

各行業中，發放年終獎金基數較高的業種為「金融保險與會計統計業」的3個月、「運輸與物流倉儲業」2.44個月、「科技資訊業」2.25個月，其中金融業的基數連續13個年度居冠。年終獎金基數較低的行業有「大眾傳播與公關廣告業」0.4個月、「文教業」0.53個月，以及「農林漁牧礦與環保生態業」的0.78個月。

至於「尾牙狀況」，91.1%企業透露有計畫舉辦尾牙，同樣站上13年來高點，並有20.5%企業尾牙預算比去年多，僅19.2%預算下降，更有64.2%會在尾牙舉辦抽獎活動，「最大獎」的價值有19.3%屬於「10萬元等級」，37.3%為「萬元等級」，38.7%為「千元等級」。

而上班族最希望得到的尾牙獎品前3名，依序為現金(69.1%)、汽車(50.4%)與智慧型手機(45.5%)，最不想要的獎品是公司自家產品或服務(41.4%)、米油鹽調味禮盒(40.4%)與健身體驗券(39.4%)。

