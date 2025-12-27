年終義消表揚 饒慶鈴感謝夥伴無私奉獻守護臺東





為感謝義勇消防人員一年來不畏艱辛、守護家園辛勞，臺東縣義勇消防總隊於日前舉行「114年度年終義消人員表揚活動」，縣長饒慶鈴感謝守護臺東夥伴，讓臺東在2025《遠見》縣市總體暨永續競爭力調查中，蟬聯一般縣市組冠軍，在「公共安全與消防」項目勇奪全國第一。

縣長饒慶鈴、議長吳秀華、王文怡議員、消防局長管建興、義消總隊長董奇芳與2位副總隊長、各義消大隊大隊長及各救災、救護及防火宣導義消分隊幹部出席盛會，並頒獎給連續服務滿30年以上、未達40年的7名資深義消，感謝將人生最精華歲月奉獻給消防。

廣告 廣告

獲獎者包括台東義消大隊副大隊長鄭木忠、李志龍及副總幹事陳榮芳，知本義消分隊顧問陳秋郎、鹿野義消分隊顧問莊瑞騰、鹿野義消分隊隊員莊瓊興、關山義消分隊隊員劉勇良。

臺東義消分隊隊員許庭雅、知本救護義消分隊隊員莊明福、大武義消分隊幹事溫永霖、達仁義消分隊幹事高明義、海端義消分隊隊員古天來、海端義消分隊隊員 余明光、防災館防災宣導義消分隊分隊長黃毓婷8人屆齡榮退，獲頒榮退證明。

饒慶鈴致詞中表示，義消夥伴是臺東最堅強後盾，無論災害搶救、救護支援或防火宣導，永遠都在第一線守護鄉親。臺東救災專業與災防能量，是全國模範，對即將於廿天榮退的局長管建興，27年來帶領消防弟兄貢獻與辛勞，表達深深敬意及謝意。

饒慶鈴進一步指出，台東消防有「全國第一」實力，更有「大愛無疆」精神。丹娜絲颱風後全力支援嘉義復原工作、花蓮馬太鞍溪溢堤釀災時，義消和消防同仁第一時間深入災區搶救，展現「臺東出發，支援全臺」行動力。未來將持續挹注資源於消防裝備與專業訓練，保障執勤安全。

除了年資表揚，並為49位通過火災搶救訓練的義消夥伴及總隊卓樂淇、巫建霖2位新進顧問頒發聘書，象徵義消組織薪火相傳，由曾經擔任義消顧問團長、津芳冰城負責人陳慶銳頒發「消防及義消子女獎學金」，鼓勵學子勤奮向學。

更多新聞推薦

● 「新北市民給了國民黨16年」 黃國昌喊：給我4年時間證明我說到做到