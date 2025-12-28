年終考核？2025年新任創意總監首秀成績單公開，Chanel、Dior、Gucci、Balenciaga、BV......新任創意總監首秀總回顧

從Matthieu Blazy、Jonathan Anderson到Demna，誰真正定義了品牌的全新時代呢？

Chanel、Dior、Gucci時尚大洗牌

2025年，大家或多或少都聽過時尚大風吹這個變動，全球各大品牌接連經歷創意總監的去留、挖角與重組，變動之密集，甚至可被視為時尚史上最為驚人的一次「創意總監權力全面交接的一年」。短短十二個月內，就有超過20位設計師完成他們在新品牌的首場大秀，從Chanel、Dior、Gucci、Balenciaga、Loewe到Bottega Veneta，不只是換了一批名字，更意味著整個產業正式進入一個全新的敘事戰場。

一年過去，這些首秀，有的像是高調宣言，而有的則是低調發布；有的迅速獲得市場與評論肯定，有的則引發兩極討論。但無論結果如何，它們都已成為定義品牌明年以及往後的關鍵起點。以下，讓我們回顧2025年那些最受矚目的新任創意總監首秀。

2025年新任創意總監首秀總盤點

01 Matthieu Blazy

Chanel 2026 春夏首秀

Matthieu Blazy 在 2025 年正式接任 Chanel 創意總監後，他的首場香奈兒大秀可以說是年度最受期待的時尚大秀。曾於 Bottega Veneta 打造高度評價系列的他，以流暢比例、輕盈材質與年輕節奏，重新喚醒品牌的當代生命力。服裝、音樂與場景構成一種明亮而自信的氛圍，壓軸模特 Awar Odhiang 的舞步，象徵香奈兒正式走入一個更自由、流動的新時代。這場首秀，被許多人視為是香奈兒近十年最具能量的轉折點。

02 Jonathan Anderson

Christian Dior 2026 春夏

Jonathan Anderson 如何重塑 New Look 呢？在完成男裝首秀後，時尚迷將焦點轉向2026春夏 Dior 女裝大秀。這位愛爾蘭設計師從18 世紀服裝史汲取靈感，並重新檢視 Christian Dior 的經典 New Look 輪廓。他透過結構、層次與比例的重新配置，提出一種屬於當代女性的「新風格」。這場首秀展現 Jonathan Anderson 對品牌歷史的梳理，也清楚宣示他將如何在傳統與實驗之間，為 Dior 建立新的「One Dior 」設計語言。

03 Demna

Gucci 2026 春夏

Demna 入主 Gucci 的第一步，選擇不走傳統大秀，而是以一支短片為他的 Gucci 里程揭開序幕。

這位來自 Balenciaga 的設計師，將雙 G 標誌重新置入他一貫的視覺語境。雖然尚未完整揭示他全新的 Gucci 輪廓，但從名人陣容參與這次「非走秀首秀」的電影首映會就已成功引發巨大討論，也讓市場意識到，Gucci 即將掀開全新的下一章。

04 Pierpaolo Piccioli

Balenciaga 2026 春夏

最浪漫的 Pierpaolo Piccioli 溫柔接棒 Balenciaga，Pierpaolo Piccioli 的 Balenciaga 的首秀以他擅長的細膩而克制的方式，向 Cristóbal Balenciaga 的結構語彙致敬。相較於 Demna 過往為 Balenciaga 所建立的潮流運動與前衛風格，這是一場更偏向情感與工藝的回歸，Pierpaolo Piccioli 為 Balenciaga 注入了全新時代的柔軟層次。

05 Louise Trotter

Bottega Veneta 2026 春夏

接棒 Matthieu Blazy 的 Louise Trotter，讓工藝回到核心，在他於 Bottega Veneta 的首秀中，將焦點牢牢放在品牌最引以為傲的皮革工藝與比例美學上。你可看到 Louise Trotter 以冷靜、精準且極具穿著慾望的設計，重新定義了「低調奢華」。這是一個讓人想立刻穿上、走進生活的系列，也被視為 Bottega Veneta 下一個穩定而長線的開始。

06 Sarah Burton

Givenchy 2025 秋冬

Givenchy 創意總監 Sarah Burton 這回從檔案中，帶來一系列美輪美奐的設計作品，博得許多美麗的迴響。曾長年執掌 Alexander McQueen 的 Sarah Burton，在 Givenchy 的首秀選擇從品牌歷史檔案中尋找靈感。他於翻修舊址時發現的文件，成為系列創作起點。結構感強烈的剪裁、珠寶般的細節與女性力量的呈現，讓這場首秀既冷靜又充滿情感，也清楚標示 Burton 將如何為 Givenchy 建立屬於他的全新敘事。

07 Michael Rider

Celine 2026 春夏

Michael Rider 的 Celine 風格如同優雅般接替了 Hedi Slimane 的Celine女孩，Michael Rider 首秀選擇在高訂週期間發表。曾任職於 Ralph Lauren 與 Celine 舊團隊的他，這次帶回更柔和、成熟的巴黎氣質。 將其跳脫圍繞青春與銳利輪廓，而是重新聚焦於剪裁、質感與女性魅力的細膩層次。另外，本季他將絲巾作為關鍵設計語彙，延伸出多種穿搭變化與造型可能性，既實穿又富記憶點，也清楚標示 Celine 正在開啟一條全新的敘事路線。

08 Glenn Martens

Maison Margiela 雙重首秀

身兼 Diesel 創意總監的 Glenn Martens，先以Maison Margiela 高級訂製震撼紅毯，隨後在 2026 春夏成衣系列中，放大 Margiela 的符號語言，Glenn Martens 以誇張配件、四針標籤與身體解構。用一次的清楚宣告 Maison Margiela 將再次成為實驗與話題。

09 Veronica Leoni

Calvin Klein 2025/2026 秋冬

義大利設計師 Veronica Leoni 於 2025 年秋冬完成他在 Calvin Klein 的首秀。曾歷練於 Jil Sander 與 Céline 團隊的他，選擇回到品牌最核心的極簡語言，俐落線條、克制色彩與身體比例。這場秀平鋪直述，以清晰立場宣告 Calvin Klein 將再次以「純粹」作為時尚態度，讓你不得不臣服。

10 Julian Klausner

Dries Van Noten 2025–2026 秋冬

作為 Dries Van Noten 指定的繼任者，Julian Klausner 在巴黎歌劇院完成他的首秀。這位比利時設計師以波西米亞式奢華、層次色彩與裝飾語彙，展現對品牌精髓的深刻理解。系列既延續 Dries Van Noten 的詩性與工藝，又透過更流動的比例，顯示 Julian Klausner 承接品牌DNA之外，逐步建立屬於自己的節奏。

11 Rachel Scott

Proenza Schouler 2026 春夏

在 Lazaro Hernandez 與 Jack McCollough 離任後，Rachel Scott 成為 Proenza Schouler 新任創意總監。這位 Diotima 創辦人將對女性身體、文化與身份的關注注入品牌，因此，Proenza Schouler 在他手中，顯得更內省，也更具文化深度。

12 Simone Bellotti

Jil Sander 2026 春夏

曾於 Bally 展現優雅實力的 Simone Bellotti，被視為接掌 Jil Sander 的理想人選。他的首秀維持品牌經典的理性、簡潔與實穿精神，將極簡轉化為可進入日常的奢華。這場首秀清楚標示品牌在美學與商業之間的重新平衡，非常值得繼續關注。

13 Dario Vitale

Versace 2026 春夏

Dario Vitale 以強烈的 80 年代語彙開啟他的 Versace 短暫時代。首秀色彩濃郁鮮明，是強調性感、力量與舞台感。然而，執掌僅八個月後便畫下句點。這段短暫的歷程，反映 Versace 在轉型期的高度不穩定，也成為 2025 年創意總監洗牌的另外一個受到高度關注的熱門新聞。

14 Miguel Castro Freitas

Mugler 2026 春夏

Miguel Castro Freitas 近年曾在 Sportmax、Dries Van Noten 及 Christian Dior Couture 擔任資深設計職位，年輕時曾為舞者，而他的創意經歷與品牌創辦人 Manfred Thierry Mugler有著相似背景。Miguel Castro Freitas 在 Mugler 的首秀中，將服裝直接連結身體。連衣裙與耳環、乳環構成一體，呈現既強大又受束縛的女性形象。這場充滿張力的首演，延續 Mugler 一貫的挑釁精神，也再次引發對女性凝視與權力的討論。

15 Hernandez 與 McCollough

Loewe 2026 春夏

時尚金童 Jonathan Anderson 替Loewe建立了完整的時尚語言，在他離任接掌Dior創意總監一職後，LVMH 選擇由 Lazaro Hernandez 與 Jack McCollough 雙人設計師共同執掌 Loewe。這場首秀雙人設計師回朔品牌於西班牙的發源之地，並以材質、原色與結構直覺切入，迅速建立與品牌工藝的連結。同時也顯示 Loewe 將從高密度的藝術，向更內斂卻同樣精緻的設計探索。

16 Duran Lantink

Jean Paul Gaultier 2026 春夏

Duran Lantink 在 Jean Paul Gaultier 的首秀，成為年度最具爭議的時尚事件之一。誇張輪廓與挑釁比例引發兩極反應。成功與否仍待時間驗證，但可以確定的是，他讓Jean Paul Gaultier再次站上今年時裝周的話題與輿論之中。

為什麼2025的時尚圈會被歷史牢牢記載？

2025這一年，時尚圈變動極大，不只是換了設計師，也是品牌在面對局勢動盪、銷售起伏不訂下的重新思考，而「創意總監」的角色與權力在其有多重要？又有哪些影響？對於時尚迷以及消費者而言，這些首秀，可以說是創意總監個人風格的自我介紹，同時更是品牌未來數年的方向定錨。因此，從香奈兒的重生、Dior 的全新 One Dior，到 Gucci 的試水溫與 Balenciaga 的回朔經典，2025 年無疑將成為未來回顧時，無法忽略的關鍵節點。

