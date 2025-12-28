年終考核？2025年新任創意總監首秀成績單公開，Chanel、Dior、Gucci、Balenciaga、BV......新任創意總監首秀總回顧
從Matthieu Blazy、Jonathan Anderson到Demna，誰真正定義了品牌的全新時代呢？
Chanel、Dior、Gucci時尚大洗牌
2025年，大家或多或少都聽過時尚大風吹這個變動，全球各大品牌接連經歷創意總監的去留、挖角與重組，變動之密集，甚至可被視為時尚史上最為驚人的一次「創意總監權力全面交接的一年」。短短十二個月內，就有超過20位設計師完成他們在新品牌的首場大秀，從Chanel、Dior、Gucci、Balenciaga、Loewe到Bottega Veneta，不只是換了一批名字，更意味著整個產業正式進入一個全新的敘事戰場。
一年過去，這些首秀，有的像是高調宣言，而有的則是低調發布；有的迅速獲得市場與評論肯定，有的則引發兩極討論。但無論結果如何，它們都已成為定義品牌明年以及往後的關鍵起點。以下，讓我們回顧2025年那些最受矚目的新任創意總監首秀。
2025年新任創意總監首秀總盤點
01 Matthieu Blazy
Chanel 2026 春夏首秀
Matthieu Blazy 在 2025 年正式接任 Chanel 創意總監後，他的首場香奈兒大秀可以說是年度最受期待的時尚大秀。曾於 Bottega Veneta 打造高度評價系列的他，以流暢比例、輕盈材質與年輕節奏，重新喚醒品牌的當代生命力。服裝、音樂與場景構成一種明亮而自信的氛圍，壓軸模特 Awar Odhiang 的舞步，象徵香奈兒正式走入一個更自由、流動的新時代。這場首秀，被許多人視為是香奈兒近十年最具能量的轉折點。
02 Jonathan Anderson
Christian Dior 2026 春夏
Jonathan Anderson 如何重塑 New Look 呢？在完成男裝首秀後，時尚迷將焦點轉向2026春夏 Dior 女裝大秀。這位愛爾蘭設計師從18 世紀服裝史汲取靈感，並重新檢視 Christian Dior 的經典 New Look 輪廓。他透過結構、層次與比例的重新配置，提出一種屬於當代女性的「新風格」。這場首秀展現 Jonathan Anderson 對品牌歷史的梳理，也清楚宣示他將如何在傳統與實驗之間，為 Dior 建立新的「One Dior 」設計語言。
03 Demna
Gucci 2026 春夏
Demna 入主 Gucci 的第一步，選擇不走傳統大秀，而是以一支短片為他的 Gucci 里程揭開序幕。
這位來自 Balenciaga 的設計師，將雙 G 標誌重新置入他一貫的視覺語境。雖然尚未完整揭示他全新的 Gucci 輪廓，但從名人陣容參與這次「非走秀首秀」的電影首映會就已成功引發巨大討論，也讓市場意識到，Gucci 即將掀開全新的下一章。
04 Pierpaolo Piccioli
Balenciaga 2026 春夏
最浪漫的 Pierpaolo Piccioli 溫柔接棒 Balenciaga，Pierpaolo Piccioli 的 Balenciaga 的首秀以他擅長的細膩而克制的方式，向 Cristóbal Balenciaga 的結構語彙致敬。相較於 Demna 過往為 Balenciaga 所建立的潮流運動與前衛風格，這是一場更偏向情感與工藝的回歸，Pierpaolo Piccioli 為 Balenciaga 注入了全新時代的柔軟層次。
05 Louise Trotter
Bottega Veneta 2026 春夏
接棒 Matthieu Blazy 的 Louise Trotter，讓工藝回到核心，在他於 Bottega Veneta 的首秀中，將焦點牢牢放在品牌最引以為傲的皮革工藝與比例美學上。你可看到 Louise Trotter 以冷靜、精準且極具穿著慾望的設計，重新定義了「低調奢華」。這是一個讓人想立刻穿上、走進生活的系列，也被視為 Bottega Veneta 下一個穩定而長線的開始。
06 Sarah Burton
Givenchy 2025 秋冬
Givenchy 創意總監 Sarah Burton 這回從檔案中，帶來一系列美輪美奐的設計作品，博得許多美麗的迴響。曾長年執掌 Alexander McQueen 的 Sarah Burton，在 Givenchy 的首秀選擇從品牌歷史檔案中尋找靈感。他於翻修舊址時發現的文件，成為系列創作起點。結構感強烈的剪裁、珠寶般的細節與女性力量的呈現，讓這場首秀既冷靜又充滿情感，也清楚標示 Burton 將如何為 Givenchy 建立屬於他的全新敘事。
07 Michael Rider
Celine 2026 春夏
Michael Rider 的 Celine 風格如同優雅般接替了 Hedi Slimane 的Celine女孩，Michael Rider 首秀選擇在高訂週期間發表。曾任職於 Ralph Lauren 與 Celine 舊團隊的他，這次帶回更柔和、成熟的巴黎氣質。 將其跳脫圍繞青春與銳利輪廓，而是重新聚焦於剪裁、質感與女性魅力的細膩層次。另外，本季他將絲巾作為關鍵設計語彙，延伸出多種穿搭變化與造型可能性，既實穿又富記憶點，也清楚標示 Celine 正在開啟一條全新的敘事路線。
08 Glenn Martens
Maison Margiela 雙重首秀
身兼 Diesel 創意總監的 Glenn Martens，先以Maison Margiela 高級訂製震撼紅毯，隨後在 2026 春夏成衣系列中，放大 Margiela 的符號語言，Glenn Martens 以誇張配件、四針標籤與身體解構。用一次的清楚宣告 Maison Margiela 將再次成為實驗與話題。
09 Veronica Leoni
Calvin Klein 2025/2026 秋冬
義大利設計師 Veronica Leoni 於 2025 年秋冬完成他在 Calvin Klein 的首秀。曾歷練於 Jil Sander 與 Céline 團隊的他，選擇回到品牌最核心的極簡語言，俐落線條、克制色彩與身體比例。這場秀平鋪直述，以清晰立場宣告 Calvin Klein 將再次以「純粹」作為時尚態度，讓你不得不臣服。
10 Julian Klausner
Dries Van Noten 2025–2026 秋冬
作為 Dries Van Noten 指定的繼任者，Julian Klausner 在巴黎歌劇院完成他的首秀。這位比利時設計師以波西米亞式奢華、層次色彩與裝飾語彙，展現對品牌精髓的深刻理解。系列既延續 Dries Van Noten 的詩性與工藝，又透過更流動的比例，顯示 Julian Klausner 承接品牌DNA之外，逐步建立屬於自己的節奏。
11 Rachel Scott
Proenza Schouler 2026 春夏
在 Lazaro Hernandez 與 Jack McCollough 離任後，Rachel Scott 成為 Proenza Schouler 新任創意總監。這位 Diotima 創辦人將對女性身體、文化與身份的關注注入品牌，因此，Proenza Schouler 在他手中，顯得更內省，也更具文化深度。
12 Simone Bellotti
Jil Sander 2026 春夏
曾於 Bally 展現優雅實力的 Simone Bellotti，被視為接掌 Jil Sander 的理想人選。他的首秀維持品牌經典的理性、簡潔與實穿精神，將極簡轉化為可進入日常的奢華。這場首秀清楚標示品牌在美學與商業之間的重新平衡，非常值得繼續關注。
13 Dario Vitale
Versace 2026 春夏
Dario Vitale 以強烈的 80 年代語彙開啟他的 Versace 短暫時代。首秀色彩濃郁鮮明，是強調性感、力量與舞台感。然而，執掌僅八個月後便畫下句點。這段短暫的歷程，反映 Versace 在轉型期的高度不穩定，也成為 2025 年創意總監洗牌的另外一個受到高度關注的熱門新聞。
14 Miguel Castro Freitas
Mugler 2026 春夏
Miguel Castro Freitas 近年曾在 Sportmax、Dries Van Noten 及 Christian Dior Couture 擔任資深設計職位，年輕時曾為舞者，而他的創意經歷與品牌創辦人 Manfred Thierry Mugler有著相似背景。Miguel Castro Freitas 在 Mugler 的首秀中，將服裝直接連結身體。連衣裙與耳環、乳環構成一體，呈現既強大又受束縛的女性形象。這場充滿張力的首演，延續 Mugler 一貫的挑釁精神，也再次引發對女性凝視與權力的討論。
15 Hernandez 與 McCollough
Loewe 2026 春夏
時尚金童 Jonathan Anderson 替Loewe建立了完整的時尚語言，在他離任接掌Dior創意總監一職後，LVMH 選擇由 Lazaro Hernandez 與 Jack McCollough 雙人設計師共同執掌 Loewe。這場首秀雙人設計師回朔品牌於西班牙的發源之地，並以材質、原色與結構直覺切入，迅速建立與品牌工藝的連結。同時也顯示 Loewe 將從高密度的藝術，向更內斂卻同樣精緻的設計探索。
16 Duran Lantink
Jean Paul Gaultier 2026 春夏
Duran Lantink 在 Jean Paul Gaultier 的首秀，成為年度最具爭議的時尚事件之一。誇張輪廓與挑釁比例引發兩極反應。成功與否仍待時間驗證，但可以確定的是，他讓Jean Paul Gaultier再次站上今年時裝周的話題與輿論之中。
為什麼2025的時尚圈會被歷史牢牢記載？
2025這一年，時尚圈變動極大，不只是換了設計師，也是品牌在面對局勢動盪、銷售起伏不訂下的重新思考，而「創意總監」的角色與權力在其有多重要？又有哪些影響？對於時尚迷以及消費者而言，這些首秀，可以說是創意總監個人風格的自我介紹，同時更是品牌未來數年的方向定錨。因此，從香奈兒的重生、Dior 的全新 One Dior，到 Gucci 的試水溫與 Balenciaga 的回朔經典，2025 年無疑將成為未來回顧時，無法忽略的關鍵節點。
延伸閱讀：
2026春夏時裝週將改寫時尚版圖？Chanel、Dior都迎來新創意總監女裝首秀，快速認識7大焦點設計師
快訊｜Jonathan Anderson接任Dior創意總監大位，全方位掌舵女裝、男裝與高級訂製服
Matthieu Blazy接掌CHANEL首秀，百年時裝屋的「新香奈兒時代」來了？
Chanel藝術總監Matthieu Blazy首秀打造香奈兒星際宇宙，用愛與自由隔空對話Gabrielle Chanel
Jack McCollough與Lazaro Hernandez的LOEWE新章獲好評，清亮色彩、性感體態及西班牙陽光
Dior迎來全新紀元，Jonathan Anderson首場「One Dior」與迪奧新時代女性形象
【時尚小學堂】Pieter Mulier是誰？從Raf Simons的愛徒，到Versace的未來？時尚圈一致指向Pieter Mulier的理由？
Prada正式收購Versace：13億美元併購案背後誰將接手梅杜莎帝國的下一個黃金時代？
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
延伸閱讀：
● 香奈兒2026 Métiers d’art工坊系列亞洲站為何選在首爾？選址背後藏多年淵源
● 年終考核？2025年新任創意總監首秀成績單公開，Chanel、Dior、Gucci、Balenciaga、BV......新任創意總監首秀總回顧
其他人也在看
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 2 小時前 ・ 38
本週「入冬最強冷空氣」要來了！專家：恐跌破7℃
【江宜潔／綜合報導】繼上一波大陸冷氣團後，今（29）日北部及宜蘭持續回溫，不過早晚天氣仍較涼、整體水氣也多，尤其基隆北海岸及宜蘭下雨時間較長，並有局部大雨發生機率，因此體感上依舊偏濕冷。專家提醒，本週將再度迎來新一波冷空氣，不僅為入冬最強、甚至高機率能成首波強烈大陸冷氣團，屆時平地最低溫恐跌破7℃！壹蘋新聞網 ・ 4 小時前 ・ 13
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
「二刀流」提前1個月回歸 大谷曝速球越投越快原因
旅美日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）今年在「二刀流」手術後重返投手丘，日本《NHK》製作特別節目《大聯盟選手大谷翔平 2025》提到，大谷不僅提前一個月啟動投手任務，同時球速也超出預期，背後原因也隨之曝光。太報 ・ 7 小時前 ・ 1
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 66
章子怡女兒才是「最強星二代」！10歲生日就出繪本 網驚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 1 小時前 ・ 2
印度神童預言「示警4國家、關鍵3時段」！2026年局勢恐巨變
國際中心／綜合報導被稱為「印度神童」的阿南德近日在莫斯科發表對 2026 年的最新預測，指出全球恐將迎來 四百年一遇的重要轉折時刻。他在分析中點名中國、菲律賓、北韓與日本為潛在風險較高的國家，並提醒 2026 年的 4 月、7 月與 11 月，可能成為局勢特別動盪的關鍵階段。儘管阿南德認為地緣政治不確定性將持續升高，但他同時也提出正面看法，認為 2026 年有望成為醫療與科技快速突破的一年，他呼籲外界保持警覺之餘，也要做好心理調適，以因應全球情勢可能出現的劇烈變化。民視 ・ 7 小時前 ・ 441
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 6 小時前 ・ 67
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 54
桃園女「人肉佔位」還舉手喊停！車主快狠準倒車：以為我不敢？
事件發生於平安夜（24日）晚間，該名駕駛將影片上傳至「Wowtchout - 地圖型行車紀錄器分享平台」，影片中可見他緩緩駛向右側路邊尋找停車空格，發現一處空位時，裡頭已有一名女子站立佔位。駕駛打燈示意要停進去，但女子起初未有反應，彷彿試圖裝傻不理會。駕駛未與女子發生...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 10
60億科技大廠無預警關廠！股價大逃殺跌停 1.1萬張排隊搶賣
科技業再傳震撼消息！市值約60億元的面板廠精金上周突重訊，宣布啟動生產線停產並拍板關閉南科廠，消息一出引發市場高度關注。今（29）日股價開盤即跳空跌停，以6.63元鎖死，開盤1小時湧現逾1.1萬張委賣單排隊求售，投資人信心明顯受挫。以精金目前股本約8.02億元計算，跌停後市值縮水至約54.78億元。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 5
中職／喪妻後快速回到球場！ 魔鷹：如果放棄，太太不會原諒我
台鋼雄鷹魔鷹成為近年來中職代表性洋砲，不過今年季中遭遇喪妻之痛，外界認為可能會返鄉療傷處理私事，然而他還是留在台灣待到季末，明年台鋼雄鷹即便缺少洋將優待，仍續約洋砲魔鷹，近日他接受專訪透露喪妻後，仍願意在台灣打拚的原因「如果我放棄，我的太太不會原諒我」，魔鷹勉勵遇到同樣悲痛的人「當你記得他們美好時光，他們就還活著！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 9
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」名單：持有5年資產大翻身
知名投資媒體《Motley Fool》近日發布最新報告，點名未來5年最值得持有的4檔股票，其中台灣「護國神山」台積電赫然在列。報導強調，面對股市不可避免的波動，投資人應具備紀律與長線思維，將焦點回歸企業的基本面與獲利能力。這份名單除了台積電外，還包括拉丁美洲電商霸主MercadoLibre、軟體巨擘微軟（Microsoft）以及Google母公司Alphabet，被視為能抵禦市場雜訊、適合長期布局三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 6
不是資費太貴！4G釘子戶還有1,679萬 不升5G最大原因曝光
根據國家通訊傳播委員會（NCC）最新統計，截至2025年11月底，全台4G用戶數仍高達1,679萬戶，5G用戶則成長至1,163萬戶。儘管5G開台多年、資費方案不斷推陳出新，市場上依舊存在數量龐大的「4G釘子戶」。令人意外的是，這些用戶不願升級的主因，並非多數人直覺認為的「資費太貴」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 81
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 67
台積電最大敵人不是三星、英特爾！外媒點「2大問題」已快失控：壓力全在它身上
在半導體產業中，台灣的「護國神山」台積電無疑是鎂光燈焦點，特別是各大投入AI軍備競賽的無廠（fabless）半導體巨頭，紛紛爭搶台積電產能。不過科技媒體《Wccftech》直言，AI市場需求過於強勁，反而為其帶來不小的壓力，台積電自身更有兩大問題已接近失控，目前的處境可說是「因成功而受苦」。報導指出，隨著AI熱潮席捲全球，台積電成功搶下極高市占率，成為輝達（......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 35
台積電最大敵人竟不是三星、英特爾 外媒曝2大問題快失控
在AI浪潮席捲各行各業之際，台灣的「護國神山」台積電成為大廠爭相搶訂產能的目標。然而，科技媒體《Wccftech》指出，AI需求過度火熱，反而讓台積電承受前所未有的營運壓力，公司正面臨兩項幾近失控的挑戰，可謂「因成功而受苦」。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
「開局即打」! 共軍突襲環台軍演「正義使命-2025」 這「4大特點」要小心.....
[Newtalk新聞] 共軍東部戰區今（29）日清晨突襲式宣布，自即日起對台灣周邊實施名為「正義使命-2025」的大規模環台軍事演習。演訓範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南、東南及台灣以東海空域，出動陸、海、空、火箭軍等多軍兵種。東部戰區並第一時間發布演習區域示意圖，將台灣周邊劃分為 5 個主要演訓區，並展示實彈射擊與聯合作戰動態。 東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，演習重點包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台灣周邊海空域，旨在檢驗快速機動、立體布勢及聯合作戰能力。施毅強調，此次演習是對「台獨分裂勢力」與「外部干涉勢力」的警告，宣稱屬於「捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。 中國官媒報導稱，演習涵蓋台灣海峽中部、北部、南部及東部外海，並以「開局即打」的方式進行實彈射擊，強調演習從一開始就展現全時待戰、隨時由訓轉戰的能力。專家指出，這次演習比 2022 年圍台演習更接近台灣本島，顯示共軍在封控與聯合突擊上的能力有所提升。 解放軍東部戰區9點半發表的主題海報《正義之箭 內控外驅》。 圖:翻攝自環球網 中國學者指出，演習特別突顯「內線封控、新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 79
台南夫妻遭詐⋯劣警不受理報案甩鍋戶籍地：白痴被騙！他吞1大過求翻身
台南市新化分局謝姓警員任警17年，去年受理詐騙案件甩鍋，要被害人至戶籍地報案，導致遭詐夫妻身心俱疲，還遭謝員在背後辱罵「白癡」，台南市警局對此祭出「記一大過」重懲，謝員不服提起行政訴訟。高雄高等行政法院判決出爐，認定謝員行為具重大疏失且損害警察形象，判決其敗訴，維持原處分。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 88
韓國瑜稱主政者為當今聖上 陳揮文酸「這句」
政治中心／楊佩怡報導日本媒體《讀賣新聞》近日披露，暗網流出3段錄音內容，指稱中國解放軍曾有意介入該次選舉、協助韓國瑜勝選。不料此報導卻讓立法院長韓國瑜強烈反彈，立刻在臉書發文質疑「若真有中共介入選舉，按照活靈活現的劇本發展，今日主政者怎會是當今聖上？」。對此，資深媒體人陳揮文直言「如果賴清德真的稱帝？我們還可以上網開直播寫臉書，批評他、消遣他嗎？」。民視 ・ 6 小時前 ・ 247