年終行情大揭密 半導體最會發、出版餐旅慘列末段班

年底將至，企業年終獎金牽動全台勞工荷包，更是最受關注的人力市場訊號。104人力銀行最新公布《2025企業年終及2026薪酬趨勢大調查》顯示，今年有 68％的企業預期會發放年終獎金，平均約1.56個月，比去年實際發放的1.62個月微幅下滑，約等同縮水1.8天薪水。而產業之間的差距也明顯擴大，高獲利、高技術門檻的半導體業依舊大方，內需服務業則陷入逆風，成為本屆年終的最大對比。

半導體年終近2個月稱王 高技術門檻與獲利支撐獎酬水準

在所有產業中，半導體業以1.98個月再度拔得頭籌，幾乎逼近「兩個月年終」水準。104分析，由於AI晶片需求持續暢旺，加上台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，使半導體廠在動盪的國際經濟下仍維持強大獲利能力，並願意透過獎酬留才。

緊追在後的包括營建業（1.73個月）、倉儲與運輸輔助業（1.67個月）與建築規劃及設計業（1.61個月），反映出基礎建設與物流需求穩定成長，也讓相關產業保持一定的獎酬彈性。

出版、餐旅業年終不到1個月 景氣受限、人力成本沉重

與高獲利產業截然不同的是內需型服務業。出版與藝文產業僅發0.78個月、住宿服務業0.97個月、餐飲服務業1.07個月，成為年終榜單的後段班。這些產業高度仰賴消費動能，勞動密集程度高、毛利率低，且在人力成本上升與缺工問題未解下，企業在獎金支出上更趨保守。

旅宿與餐飲在疫情後雖迎來報復性消費，但隨著市場回歸正常、消費緊縮，加上通膨與房租壓力，使年終難以大幅回升；至於運動、旅遊、休閒業年終約1.14個月，也相對偏低，顯示需求仍受國內外旅遊市場波動影響。

年終M型化更明顯 半導體大方、民生消費難翻身

從今年的榜單可見，年終獎金呈現明顯的「M型化」，兩端擴張的速度比過去更明顯。一端是具備高度技術門檻、資本密集與高獲利能力的科技、建設與物流業；另一端則是依賴人力、受景氣波動大的服務業。

104分析指出，半導體、電子製造與部分科技業因AI、雲端與智慧裝置需求推升獲利，使獎酬保持強勢；反之，出版、餐旅與藝文產業受制於市場收縮、數位替代、缺工與成本上漲等多重因素，不少企業只能以基本獎金應對。整體而言，今年「有發但變保守」、「高低產業差距拉大」成為最鮮明的兩大趨勢。

景氣不確定性仍高 企業年終趨向務實

儘管2025年年終仍維持在多數企業能「小幅發放」的範圍，但調查顯示，企業對未來景氣仍抱持謹慎態度。104指出，包括國際貿易政策、物料成本、地緣政治等因素，都讓企業在獎酬支出上更加務實。在此情況下，年終不再只是「企業景氣好不好」的靜態結果，更是反映整體產業結構競爭力的重要指標——哪些產業能持續擴張、哪些產業正面臨長期挑戰，差距將在年終獎金上直接展現。