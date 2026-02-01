年終行情平均1.58個月 金融業奪冠

人力銀行調查，馬年上班族年終獎金平均1.58個月，金融業以平均1.97個月躍居產業第一名。（本報資料照片╱洪凱音台北傳真）

農曆新年腳步將近，上班族最期待領年終獎金，由於去年經濟成長率超過7％，1111人力銀行近日公布的「年終獎金」調查結果顯示，65.4％企業明確表示將發放年終獎金，企業平均發放年終獎金也從去年的1.39個月大幅提升至1.58個月，創下15年來新高。

從交叉分析結果來看，今年年終獎金平均最高產業不是出口暢旺的高科技業，而是金融保險業，平均發放1.97個月年終獎金，再度躍居年終獎金最高的產業，第二至五名則分別為建築營造及不動產相關1.79個月，電子科技資訊與半導體則以1.73個月排名第三，運輸物流1.72個月、醫療照護1.69個月分居第四與第五。

1111人力銀行發言人莊雨潔表示，年終獎金多寡與產業景氣循環、獲利結構有高度相關；台灣13家金控去年大賺5863億元創史上次高，其中10家獲利正成長，8家創史上新高，繁榮景氣是企業發年終最大底氣；台灣房市去年交易量雖創近8年新低，但依舊有不少建案成交現金入袋，再加上專業技術人才培養不易，年終為建築營造業留才的關鍵手段。

至於電子科技、半導體產業，受AI、高效運算與先進製程需求帶動，年終獎金排名第三；運輸物流受空運、海運量能穩定，電商持續成長帶動貨運物流，獲利狀況亮眼也反映在年終上；最後，醫療照護產業長期人力吃緊、專業門檻高的情況下，透過提高年終回饋，盼降低人員流動。莊雨潔認為，整體而言，高年終產業多半具備「獲利表現佳、專業門檻高、留才急迫」三大特徵。

這筆得來不易的資金，成為民眾最關注的議題。台北富邦銀行表示，2026年全球經濟雖維持溫和成長與溫和通膨格局，但市場波動仍將頻繁出現，建議民眾以提升資產組合抗震能力與強化配置均衡性為原則，透過跨資產與跨區域配置提升整體財務韌性，為新的一年奠定穩健基礎。

對於得來不易的年終獎金，北富銀建議，小資族可預留1個月生活預備金，其餘獎金先分出六至七成配置在基金、股票等，透過定期定額來分散風險，剩餘部分等待市場回檔時逢低加碼。標的可選具成長性的股票型或平衡型基金；若希望兼具保障與累積效果，分紅保單是不錯的「穩中求盈」選項，提升資金彈性與保障水位。

北富銀進一步分析，今年全球貨幣環境仍偏寬鬆，風險資產具吸引力，資產配置方面，建議維持「股優於債、債優於現金，多元加避險」策略，並降低單一國家或單一題材的比重，以提升投組韌性。此外，11月美國將舉行期中選舉，過去經驗顯示，期中選舉前美股較容易出現下跌。

2026年資產配置上，建議在期中選舉前，調整至股55債45的配置比重，應對可能的動盪風險，待選舉過後再將股票比重拉高。另在市場動盪時，黃金通常更能發揮其保值的特性，也是投組中可適度加入的避險資產。