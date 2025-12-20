年終親子聚 竹筒回娘家

存了一整年的小竹筒，今天回娘家。花蓮大愛幼兒園20日舉辦歲末親子活動，50組親子一起玩闖關、做手作，考驗默契與合作能力，小朋友綻放笑容，也直呼真的很好玩。在歡笑聲中，親子一起把善念存進生活裡。

「感恩，感恩你們的愛心。」

清脆的硬幣聲響起，又是一年一度的竹筒回娘家，孩子們帶著存了一整年的小竹筒撲滿，把愛心匯聚起來。

家長 廖合堂：「這就是一個很有意義的活動，然後小孩子也可以學習說，用小錢，可以幫助人。」

家長：「他都會提醒媽媽說，媽媽，今天沒有丟錢錢。」

學生：「(喜歡讓竹筒回娘家嗎)，喜歡。」

家長 徐耘修：「小孩其實，常常在家裡，會唱竹筒歲月的歌，從歌曲裡面就可以知道說，日存五毛錢的，竹筒歲月的精神。」

學生：「(為什麼想要存錢)，(可以)幫助別人。」

花蓮大愛幼兒園舉辦歲末親子活動，把靜思語融入闖關遊戲，一日一善，就要從小做起。

「是不是每個人一起傳，速度就會很快，也可以傳得很遠 (對)，這就跟我們慈濟的竹筒歲月一樣。」

家長 陳珮瑜：「小朋友玩得很開心，他就可以跟大家一起合作，把那個球傳過去，然後呢，剛剛，換你囉。」

學生：「換到我玩，很開心，我把球丟下去，然後用到溜滑梯。」

家長 陳妮靜：「薑餅屋就是創意，你看小朋友已經在偷吃了，考驗小朋友的耐心，等待，然後手的平衡這樣子。」

學生：「好吃又好玩。」

花蓮大愛幼兒園園長 洪觀琳：「很多親子活動，它重要的是過程，我們這次結合耶誕節，一起設計了4種關卡，透過親子的互動、練習，也帶進家裡，而不是只有在學校而已。」

透過遊戲和陪伴，一點一滴，把善念存進生活裡。

