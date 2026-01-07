年終賺飽飽！1月好運3生肖 第一名事業財運齊起飛

《搜狐網》運勢專欄分析，有3生肖在1月只工作進展順利，財運也跟著水漲船高，年終荷包特別有感。（示意圖／Pexels）





春節要到了！最讓上班族期待的就是年終入帳，但也有不少人擔心獎金無法達到預期。《搜狐網》運勢專欄分析，有3生肖在1月「大難已過、好運接手」，不只工作進展順利，財運也跟著水漲船高，年終荷包特別有感。

第三名：生肖鼠

屬鼠的朋友一向頭腦靈活、反應快，遇到狀況總能臨機應變，1月後發揮優勢，卡關一整年的瓶頸逐漸鬆動，不少人會在年終前看到努力的成果。其中1984年或1996年出生的屬鼠族群，近期在職場上都容易遇到賞識自己的貴人，帶來新的機會與舞台。隨著專業被看見，事業表現升溫，年終獎金與額外收入自然也跟著增加，建議屬鼠朋友多溝通、多爭取，年終前很有機會名利雙收。

第二名：生肖虎

屬虎的朋友1月開始明顯能感受到運勢轉強，身邊貴人出現的頻率也變高，手上的工作逐漸看到成果，過去的努力開始被看見，正是展現實力的好時機。尤其在年終考核或績效評估上，屬虎族群容易脫穎而出，讓主管與同事刮目相看。隨著事業動能提升，財運也同步加溫，年底有望收穫不錯的年終獎金，甚至出現額外進帳，讓人羨慕不已。

第一名：生肖羊

屬羊的朋友進入1月後，各方面運勢可說是全面開紅盤，事業、財運同步起飛。貴人與合作機會接連出現，不論是拚升遷、談加薪，還是自行創業、接案，都有亮眼表現。屬羊族群容易獲得信任，在關鍵時刻被委以重任，年底前迎來屬於自己的高光時刻。隨著成果到位，年終獎金、分紅或投資回報陸續到手，財路越走越寬，荷包明顯變厚。

