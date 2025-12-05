年終購物必備！大哥付你分期爆紅 最高回饋6,921元mo幣

【記者趙筱文／台北報導】歲末購物旺季啟動，先買後付（BNPL）成為今年年終採購最火熱的工具。台灣大哥大旗下「大哥付你分期」公布雙11檔期（11月1日至11日）整體交易額較去年同期大增124%，反映出用戶在彈性付款需求升高下，BNPL使用範圍正從3C延伸至美妝、家電等多元品類，同時也更偏好能跨平台運用的靈活分期方案。台灣大也宣布自即日起至12月31日推出跨平台歲末優惠，最高可回饋6,921元mo幣。

「大哥付你分期」觀察到，用戶已不再只在高單價商品使用BNPL，而是將其視為年終採購的常態支付工具。台灣大電信金融事業副總經理吳建頤指出，今年11月整體交易額年增104%，雙11檔期更以124%成長領先，顯示用戶更重視跨平台、可搭配不同通路回饋的彈性分期方式。他強調未來將持續拓展線上線下合作夥伴，提供更完整的行動金融體驗。

momo購物網率先推出三波段分期回饋，自12月1日起至12月31日，用戶依單筆門檻及期數可獲得296元至3,333元不等mo幣回饋；若三階段皆達成，累計最高可拿5,721元mo幣，成為年底採購家電、禮品的熱門優惠。

91APP合作品牌也祭出多重現折優惠，包含滿1,200元享最高20%折抵、滿5,000元折500元，以及12月全月的5%折扣與聖誕節限定活動。此外，於486團購使用「大哥付你分期」結帳，單筆滿1萬元即現折500元，不限次數，提升用戶在大型採購時的回饋感。

myfone網路門市與myfone分期商城則推出最高合計15%回饋。12月全月使用「大哥付你分期」結帳，分6期以上且累計滿16,000元可獲1,200元mo幣；指定專區如冷暖氣機、電暖商品享8%回饋，耳機與音響專區則提供5%mo幣回饋，鎖定冬季家電與熱門音訊商品需求。

台灣大表示，今年BNPL已成為消費者的年終採購主流工具，跨平台彈性使用與高回饋策略，將持續推升「大哥付你分期」在節慶檔期的使用率，協助用戶在歲末採購季掌握更多彈性與省額空間。

「大哥付你分期」即日起至12月31日推出跨平台歲末優惠，助用戶輕鬆享有高彈性、高回饋的先買後付購物體驗。台灣大哥大提供

