年終連2年破紀錄！去年發10億震撼醫界…彰基董事會神秘7字回應掀期待

記者吳泊萱／彰化報導

彰基體系129週年院慶運動大會在彰化縣立體育場盛大登場。（圖／彰基提供）

彰化基督教醫院連續兩年破紀錄，發放超過3個月年終獎金，去年獎金核定金額更高達10億元，年終高達3.3個月，打破醫界低年終傳統。如今2025年邁入尾聲，彰基的年終獎金數字再度受到外界關注。對此，院方董事會預告「不會讓大家失望」。

彰化基督教醫院昨日（11月30日）舉辦129週年院慶運動會，總院長陳穆寬感謝全體員工努力，讓彰基成為彰化、南投、雲林的唯一醫學中心。他表示，目前各分院建設與總院癌症質子大樓及院區天橋等工程皆穩健推進，期許員工堅持醫療初衷。

董事周宏仙（右3）感謝總院長陳穆寬（中）與團隊無私奉獻，讓彰基穩健前行（圖／彰基提供）

而對於員工最關心的年終獎金部分，彰基書記董事周宏仙表示，雖然今年的年終獎金還沒算出來，但承諾「不會讓大家失望」，保證一出，也讓全體員工吃下定心丸，期許年終獎金再創新高。

儘管今年受到健保「斷頭新制」的營運挑戰，但彰化基督教醫院仍在10月對護理師進行全面薪資調整，最高加薪幅度達9.8％，確保各層級員工都能受惠，預估1年加薪總額約4500萬元。

總院長陳穆寬指出，「不論環境怎麼變，醫院照顧病人的心與對員工的承諾都不會變」，唯有幸福的醫療職場，才能提供最好的照護環境。

