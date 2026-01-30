年終開獎！長庚醫院「5.2個月+2萬」 2萬員工領逾52.4億今入帳 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

醫護人員年終領多少？又有醫院開獎！全台擁有11大院區的長庚醫療體系、共2萬多名員工獎金今（30）日入帳，核發5.2個月本薪，另加發新台幣2萬元紅包，年終獎金數字在國內各大醫院排名幸福前段班。其他醫院部分，振興醫院日前已公布年終6個月+普發2萬；新光醫院年終最高也有3.75個月，且今年全體員工每月定額加薪1800元；馬偕醫院今年亦全面調薪3.5%。

長庚醫療財團法人主任委員程文俊表示，今年發出的年終總額逾52.4億元，以實質肯定全體同仁一年來戮力付出與專業貢獻。

程文俊說，醫院最重要的資產始終是人，提供具競爭力的薪酬與完善福利，是打造幸福職場的重要指標。目前長庚醫療體系共有2萬5千名員工，在各自崗位上發揮專業與承擔重大責任，唯有建構穩定且被支持的團隊，才能在長期高壓下，持續守護病人與醫療品質。

振興醫院院長魏崢日前也低調證實，振興醫院連續第三年發6個月年終，醫院財務方面還可以，就盡量回饋給員工，董事會也很支持，且今年還普發2萬元，並會針對所有職類員工加薪5%。

新光醫院年終獎金則約3至3.75個月，且今年1月1日起，砸1億元為全體員工調薪，每月定額加薪1800元，院方指出，若加上各項獎金，光是白班的護理人員薪資，平均將可達6萬5100元；馬偕醫院則是去年12月先行發放聖誕節禮金3000元、特別獎勵金4萬5000元，今年1月實施全面調薪3.5%，連續第三年調薪，總調薪幅度達10.6%。

北醫體系先前表示，已於 113、114 年分別實施全體員工4%與3%的調薪措施，並同步提升護理人員的績效獎金與留任獎金。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

