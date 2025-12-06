年終關懷餐會暨公益捐贈 張善政肯定獅友熱心公益

張市長頒發感謝狀。





桃園市長張善政6日上午前往桃園區，出席「桃園市114年度年終關懷餐會暨公益捐贈表揚活動」。張市長表示，國際獅子會300B3區自葉順英總監創會以來，經周矢綾總監、徐聰明總監、黃文進主席及楊淑珠主席的帶領，短短三年即蓬勃成長至今日規模，成果令人敬佩，感謝國際獅子會300B3區持續支持市府相關政策，積極投入社會公益，造福社會，讓許多需要關懷的市民在歲末年終之際也能感受到社會溫暖。

社會局表示，桃園市共設置15處家庭服務中心、30家身心障礙福利機構、66家老人福利機構及8家兒少福利機構，為讓服務對象及弱勢家庭感受到社會溫暖及年節氣氛，特別舉辦「讓愛延續 幸福桃園 感謝有您」年終關懷餐會活動。

本次餐會由國際獅子會300B3區捐贈關懷金予弱勢家戶每人1,000元，共計55萬元及毛毯，期許收到象徵吉祥的紅包，讓年節增添喜氣及溫暖。包括立法委員萬美玲、市議員黃婉如、陳美梅、于北辰、彭俊豪、市府社會局長陳寶民、桃園區長許敏松、國際獅子會300B 3區總監徐聰明、創區總監葉順英、LCIF第五憲章區領導人周矢綾等均一同出席活動。

