年終限時優惠！華信航空今全航線現折800元、虎航夏季飛日本1799元起

華信航空12月推出「2025萬元放大術」折扣碼活動。 圖：翻攝自華信航空官網

[Newtalk新聞] 隨著政府普發萬元補助帶動年底消費動能，航空業者紛紛推出優惠搶市。華信航空宣布加碼推出年終壓軸回饋，今(26)日限時一天，國內全航線單程機票現折800元；台灣虎航則同步開賣2026年夏季航班，飛日本、泰國航線單程享優惠，吸引旅客提早規劃明年出遊行程。

華信航空自12月起推出的「周五萬元放大術」主題促銷活動反應熱烈，特別於今日09:00至23:59限時加碼，推出國內全航線單程現折800元優惠。旅客只要透過華信航空APP訂購國內全航線機票，並輸入折扣碼「FLY800」，即可享有折扣，另高雄—南竿航線不適用。

廣告 廣告

華信航空指出，本次優惠僅限一天，售完為止；適用搭乘期間為2026年1月1日至3月31日，鼓勵旅客提前規劃明年第一季行程，避開連假人潮，以實惠價格安排國內旅遊，放大萬元補助效益。

此外，台灣虎航也宣布開賣2026年夏季航班。銷售時間自今日上午10時起至12月27日23時59分止，適用旅遊期間為2026年3月29日至10月24日。此波優惠航線涵蓋多條熱門旅遊航點，包括日本線，台北(桃園)飛旭川單程未稅2599元起、高雄飛岡山未稅1799元起；泰國線部分，台北(桃園)飛普吉島單程未稅2099元起，吸引旅客搶先布局明年暑假及秋季旅遊計畫。









查看原文

更多Newtalk新聞報導

延續余家昶的愛與勇氣 家屬發聲明感謝：但盼勿涉隱私

懶人包》迎接2026！全台跨年煙火、晚會活動一次看