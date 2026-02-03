年終陸續進帳！他好奇「沒年終的工作多嗎？」網掀討論

你今年有領到年終獎金嗎？有網友分享，自己畢業剛滿一年，今年領了2.5個月的年終，由於接觸的行業不多，忍不住好奇其他網友的經驗談，「沒有年終獎金的工作多嗎？」引發熱議。

有網友在論壇Dcard發文，透露自己畢業剛滿一年，今年領了2.5個月的年終，看到很多在科技業、金融業任職的網友年終都是幾個月起跳，但以自己大學在服務業打工的經驗，大多餐飲業的正職根本沒有年終獎金的制度，更不用說工讀生，對此原PO坦言，自己剛畢業接觸的行業不多，忍不住好奇其他網友的經驗談，「沒有年終獎金的工作多嗎？」

廣告 廣告

有網友分享「我底薪31，月薪要再高只能靠加班，年終要看公司營運狀況，嘖...基本上都一個月而已」、「本公司連保底都沒有呵呵」、「原本的公司是低底薪 ，保年終1.5個月，現在是科技相關業，卻不保年終 ，今年也只有大概1.5個月」、「科技業相關，剛畢業一年，年終比你少，只有2個月而已，月薪75k，供參」。

也有網友進一步分析「月薪夠高沒有年終也沒差」、「月薪高比較重要」、「我前幾年聽過科技業也沒發年終的，一樣科技金融還是有分賺不賺錢，即便同性質工作可能差一間公司就差很多，舉例我前後兩間公司一樣工作年終可能差5～7個月，體感上有年終還是差很多啦，舉例一樣都35K，12個月跟18個月就在年薪上會有落差，但年終跟獎金這種東西也是有它的缺點，除了不賺錢的時候就發少甚至不發，還可能很吃公司的分發機制，例如部門到底有沒有話語權，主管喜不喜歡你，跟你今年有沒有犯錯」。

撰稿：吳怡萱





