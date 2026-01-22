年終領幾個月？韓國人一聽大震驚：文化衝擊

▲年終是不少人評斷要不要繼續待在這間公司工作考量的因素之一。（示意圖／取自pexels）

[NOWnews今日新聞] 農曆春節即將來到，不少人最期待的就是領年終獎金，但如果只有一個月，很多人會感到不滿意，並觀察其他企業的給付程度，作為轉職的考量，一名韓國人近日表示，當天聽到台灣朋友抱怨年終只有一個月，以為對方在開玩笑，因為在韓國，可能只有像三星那樣子的大公司會有，因此當我知道台灣老闆都會發現金「我真的受到巨大的文化衝擊」。

韓國網紅「秀鎬」在Threads發文上表示，聽到台灣朋友抱怨年終只有一個月薪水，以為對方在開玩笑，因為在韓國沒有年終獎金，可能只有比較大的公司才會發，員工通常都只會領到一個午餐肉禮盒，就回家過年了。

秀鎬說，當他知道台灣老闆都會發現金，真的受到巨大的文化衝擊，最後也詢問網友「所以你們真的會拿到好幾個月的獎金嗎？」，不少網友在下方留言「不同業界可能會發更多，真的看情況」、「資歷10年以上的，都會領特別多，所以做越久越吃香，這方面是真的」、「在台灣沒有年終的公司沒有人會想待」。

也有不少人指出「年終不是天上掉下來的錢，單純只是壓低薪資降本的方式」、「台灣是年薪120萬，每個月給你6萬，其餘用3節、年終跟績效獎金疊上去，如果公司不賺錢就等著年薪變70萬」、「還有一種是綁考績的 而這個考績是主管自由意志評分，所以有可能工作上表現好的人卻領的比會巴結主管 阿諛奉承的人還少」。

不過也有一些在韓國工作的網友說「待的不是大公司，但每年也有1至2個月的年終獎金」、「我老公公司也有年終 只是是固定100萬韓元跟禮盒」、「韓國在過年和中秋，一般公司們會給半個月至1-2個月左右的보너스(상여금)~這算不算也是一種年終」。

