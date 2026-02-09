年終領5.8個月不爽！她見「摸魚同事」數字秒心寒 眾人揭職場殘酷真相

生活中心／王文承報導

一名女子卻因年終分配制度感到相當不滿，直言即使領到5.8個月，心情仍「一點都不開心」，因為隔壁部門一名平時打混摸魚的同事，年終竟高達6.2個月（示意圖／資料照）

農曆春節將至，不少公司陸續發放年終獎金，讓員工能安心回家過好年。然而，一名女子卻因年終分配制度感到相當不滿，直言即使領到5.8個月，心情仍「一點都不開心」，因為隔壁部門一名平時打混摸魚的同事，年終竟高達6.2個月，讓她憤而萌生跳槽念頭。貼文曝光後，引發網友熱議。

年終領5.8個月 她見摸魚同事數字傻眼

一名女網友在網路論壇《Dcard》以「年終5.8個月但我一點都不爽」為題發文表示，自己年終獎金為5.8個月，乍聽之下看似不差，但實際感受卻相當失落。她指出，過去一年主導多項重要專案，成功替公司省下上千萬元成本，甚至曾被高層公開點名表揚；反觀隔壁部門同事，工作態度消極、經常摸魚，連報告都由她代寫，最後卻能領到6.2個月年終，讓她忍不住直呼「這什麼鬼邏輯」。

原PO也提到，有櫃檯同事私下抱怨年終僅拿到1.x個月，讓她根本不敢對外透露自己的實際金額。她強調，發文並非炫耀，而是對公司制度感到心寒，「拚死拚活做事的人，和混日子的差距居然這麼小，分紅好像都被主管分走了」，也因此打算存夠錢後離職另謀發展。

貼文一出，立刻引起不少網友共鳴，紛紛留言吐苦水，「我們也是，會拍馬屁的年終真的比較多，拚命做事比不過長官的印象分數」、「我們公司也是累得要死，最多11個月，擺爛的至少也有7、8個月，超不公平」、「公司的經理又是董事、還是老闆的姪女，連她女兒學歷不完整也被安排進來領同樣的福委禮券」、「我也遇過這種，天天滑手機的關係戶領超多，最後幫忙擦屁股的反而什麼都沒有，我最後只能辭職」。

