年終領50萬卻不敢講！她擔心過年被親戚問 網授1招自保：悶聲發大財

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

年關將近，年終獎金入帳本該是開心的事，但對不少人來說，過年返鄉時卻可能變成另一種壓力來源。近日，有網友發文表示，自己今年年終領到50萬元，卻因為一些家庭因素，不太想把真實金額告訴家人，但又不想欺騙父母，對此感到十分苦惱，好奇詢問網友們的看法。

有網友表示自己今年年終領到50萬元，卻因為一些家庭因素，不太想把真實金額告訴家人（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在Dcard上以「年終金額會如實告訴家人嗎」為題發文指出，從事金融業的她今年領到約50萬元年終獎金，卻遲遲不敢說出實際金額。她坦言，並非不願意分享喜悅，而是因為顧慮到親戚勢利的態度，只要被知道收入或年終不錯，就會被要求「一起投資」，甚至遭冷言冷語。更讓她無奈的是，若未來想換跑道，也可能因年終金額被罵笨，成為親戚茶餘飯後的話題。

此外，原PO也提到父母的個性讓她更加為難。她表示雖然自己不想欺騙父母，但父母向來不擅長說謊，只要親戚開始炫耀子女成就，很可能就會一五一十把她的年終全盤托出，最終又回到被指指點點的循環，讓她光想就覺得心累，因此好奇詢問網友們的想法。

貼文曝光後，引起大量網友共鳴，幾乎一面倒建議她「低調裝窮」，不少人直言，「千萬別說，悶聲發大財」、「我一律說新水四萬年終一個月」、「低報裝窮就對了，講了沒好處幹嘛講？傻傻的」、「妳就說景氣不好，兩萬而已，錢藏好」、「就說年終1個月或者2個月，按大環境的說法即可」、「老實說有那麽多問題，就不用老實了」、「就大概講2個月就好，沒有很多～錢這種東西不宜說太多」。

