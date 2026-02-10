年終領50萬！她擔心「這1事」拒向父母坦承 眾人揭一妙招：防人治百病

生活中心／王文承報導

一名女子卻因領到一筆可觀的年終獎金而陷入兩難，煩惱是否該向父母坦承實際金額。（圖／資料照）

農曆春節將至，不少公司陸續發放年終獎金，許多上班族也開始在社群平台分享各行各業的年終行情。不過，近日一名女子卻因領到一筆可觀的年終獎金而陷入兩難，煩惱是否該向父母坦承實際金額，貼文曝光後，掀起網友熱議。

年終領50萬 她憂1事拒向父母講眾人共鳴

一名女網友在論壇《Dcard》發文表示，自己這次年終獎金約50萬元，但並不想讓家人知道真實數字，主要顧慮來自親戚的反應。她坦言，家族中部分親戚一向勢利，若得知年終金額偏高，可能會被要求投資、遭到冷嘲熱諷，甚至未來若轉職，也可能成為親戚茶餘飯後指指點點的話題。

更讓她感到為難的是，父母個性老實、不擅長隱瞞，一旦被親戚詢問，很可能脫口而出，進而引發不必要的比較與壓力。

貼文曝光後，不少網友想法一致，紛紛建議「一律對外說只有1到2個月年終」，或乾脆「悶聲發大財」。甚至有人幽默表示，與其被親戚追問，不如反過來裝窮，「先開口借錢，反而就安靜了」，引發大量共鳴。

也有不少人分享自身經驗，直言金錢透明未必能換來理解。一名網友透露，自己在科技業工作，收入與分紅狀況早已被母親「全面掌握」，每逢領錢就被要求分擔家用或準備更大的紅包，長期下來壓力不小。對此，原PO也回應感謝大家的建議，並坦言已「決定報少一點」，強調並非刻意炫耀，而是不想對父母說謊，同時也認為親戚並沒有立場對她的收入指手畫腳。

另外，也有網友指出，年終獎金其實很快就會被年節開銷「消化掉」，未必如外界想像般寬裕。根據 yes123 求職網調查顯示，上班族在春節連假期間的支出項目相當多元，包含返鄉交通、年夜飯、走春聚餐、送禮與紅包等，九天連假的平均花費接近3.3萬元，換算下來每日開銷約3,600元，對不少人而言都是一筆不小的負擔。

因此有網友認為，與其因分享高額年終而衍生額外壓力，不如事先保留彈性，將年終獎金優先用於必要支出或長期財務規劃，反而更符合實際需求。

