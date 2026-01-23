年終「鈔」香！ 台積員工醒來2個月年終入帳

今天台積電發放固定兩個月年終獎金。（示意圖／東森新聞）





迎接馬年，大家希望馬上吃好料，馬上發財，尾牙季節到了，各企業發放年終獎金曝光！來看看您今年有機會高於平均值嗎？人力銀行調查，今年有6成5企業會發，平均1.58個月，創下15年新高，最大方的企業是金融、營造和科技業！而說到年終，今天台積電也發放固定兩個月年終獎金，台積電員工笑說，一早醒來，就看到一大筆獎金進帳！

全副武裝才能上工，無塵室生產線，每天例行性步驟繁複，辛苦一整年終於有回報。台積電不但是神山，它的員工更讓人羨慕，因為不但有年終2個月，另外還有分紅會分5次發，包括2月、5月、8月、11月，以及次年的7月。

台積電員工一早醒來，被現金敲醒，你呢，你有領到嗎。

科技業員工Emma：「往年的年終分紅只有2到3個月，今年有增加到3到4個月，希望明年可以再更多，跟其他產業比是還不錯，但是可能健康狀況也要顧一下，因為訂單變多了大家比較忙碌。」

傳產業員工Candy：「年終有可能減半或者更少，因為今年業績降的很多，所以變成我們目前狀況來講，我們可以每個月領到基本薪資，就算不錯了。」

不同行業，年終薪情大不同，人力調查今年企業年終平均有1.58個月，創15年來新高，有6成5企業確定會發放。

人力銀行發言人莊雨潔：「有哪幾個產業年終發的比較大方，第一名就是我們熟悉的金融保險業，第二名像是不動產建築營造業，第三名則是廣義的科技業。」

華航最高發14個月，高鐵最高總獎金7個月，現在誰最敢發、最能留住人，但如果你的公司沒有大手筆，跳槽指數可能就飆升，統計發現高達近9成6（95.6％）上班族，打算農曆年後想換工作，這數字也創下17年來新高。

人力銀行發言人楊宗斌：「AI軟體應用輔助，其實對很多應徵工作的上班族來講，都是今年在面試企業時候，應該具備的優先條件。」

想爬上神山一般的有感年終，不只要挑行業，上工態度和工作職能，勢必都得全力以赴。

