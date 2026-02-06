年終一領就花光 上班族改用它管住荷包！

財經中心／余國棟報導

富邦人壽推出的網路投保「富邦人壽e鑫享退利率變動型即期年金保險（乙型）」，今年投保，明年就開始領年金，能打造穩健的現金流；而24小時網路投保平台，讓民眾在年終獎金入帳的第一時間即可透過手機完成投保，大大提升資金安排便利性。（示意圖/ AI製圖）

不少上班族分享，年終入帳後的頭兩三天最容易手滑購物，常讓獎金迅速縮水，您是預計用在年節採買、旅遊安排、家庭開支等花費，或者選擇其他方式來有效運用呢？如何妥善運用年終獎金這筆一次性資金，是許多上班族關注的財務規劃議題。

富邦人壽推出的網路投保「富邦人壽e鑫享退利率變動型即期年金保險（乙型）」，今年投保，明年就開始領年金，能打造穩健的現金流；而24小時網路投保平台，讓民眾在年終獎金入帳的第一時間即可透過手機完成投保，大大提升資金安排便利性。

在物價持續攀升、景氣環境變動的背景下，民眾對於「安心穩健、可預期」的理財方式需求也日益增加，能隨時上線操作的金融服務，便成為有效協助民眾及早鎖定資金流向的重要工具。網路投保年金險可即時上線操作並快速完成，流程透明且不受時間限制，已成為上班族在規劃年終獎金運用時值得優先考量的首選之一。

「富邦人壽e鑫享退利率變動型即期年金保險(乙型)」（以下簡稱「e鑫享退」）網路投保商品，具有「現在買、明年領」的即時回饋特性，可協助民眾運用年終獎金預先評估建立下一年度的固定收入來源，是強化未來現金流的一項實用工具。此外，即期年金險在保單生效後就進入年金給付期間，不能解約，年金專款專用，可將部分資金安全鎖定，避免詐騙風險，而穩定且可預期的現金流，也非常適合即將退休族群。

本商品投保年齡範圍為18足歲至64歲，單筆保費金額新台幣(下同)12萬元起，最高100萬元，累計富邦人壽網路投保利率變動型年金險保費最高可達1,000萬元。年金給付期間最低保障25年，保險期間30年，採年領分期給付方式。以45歲上班族富先生為例，他選擇將今年的年終獎金投入100萬購買「e鑫享退」保單，假設宣告利率2.6%，首年約可領到44,596元，最長可領30年。

