年終10個月搶破頭！虎航招空服員「2400人搶60職缺」月薪上看7萬超誘人

記者簡浩正／綜合報導

台灣虎航舉行2026年首場客艙組員招募初試，預計錄取60名。（示意圖／台灣虎航提供）

開搶10個月年終！今年航空業年終獎金已陸續公布，以長榮6.5個月、虎航10個月、華航可能突破10個月羨煞眾人。台灣虎航今（17）日舉行2026年首場客艙組員招募初試，預計錄取60名，底薪加上獎金月薪上看7萬元。吸引近2400人報名，經初步書面資料篩選後，約1200名應試者進入初試階段，爭奪僅2.5%錄取門檻，競爭相當激烈。

台灣虎航發布新聞稿表示，這次客艙組員招募預計錄取60名，自去年底開放報名以來，吸引近2400名懷抱航空夢的民眾投遞履歷，經初步書面資料篩選後，約1200人進入今日初試階段。

廣告 廣告

初試現場，應試者首先須進行脫鞋摸高測試，接著進入團體面試，面試過程除了要求考生朗讀中、英文短文以評估語言口條與台風穩定度外，考官也特別觀察求職者在團體互動中的抗壓性與臨場反應。

台灣虎航表示，客艙組員是第一線傳遞公司企業形象的關鍵，除了基本的語言能力，更期待選出性格開朗、具備團隊精神的虎寶虎妞。通過初試的應試者，後續仍有複試，台灣虎航指出，屆時考官將針對個人特質、團隊合作精神及服務意識進行更深入的評核，錄取者預計在今年5月起分梯次陸續報到及受訓，經過為期約8週的地面及空中專業訓練後，即可正式成為台灣虎航的客艙組員。

至於福利制度部分，台灣虎航表示，自今年1月1日起正式實施「每年7日福利補休假」制度，在法定特休與國定假日外，額外提供7天福利補休；且因應國定假日出勤，薪資將加倍發給並提供1日補休。

更多三立新聞網報導

房子被盜賣？員林地政誤發980萬「地籍異動」簡訊！4千民眾嚇壞灌爆電話

115學測明登場！12萬考生注意：「沒帶有效證件恐扣分」冷氣開放條件曝

獨家／阿里山賓館「一晚要價4.5萬」網全嚇傻！總經理回應揭「真相」

他起床右耳「像被關掉」急就醫竟是「耳中風」！專家示警：患者年輕化

