年終10.6個月羨煞人！台灣虎航又招人「運務員起薪34K」機師月薪逾12萬

記者簡浩正／台北報導

台灣虎航今(23)日宣布啟動年度招募。（圖／台灣虎航提供）

虎航好消息連連！台灣虎航今（23）日召開董事會，通過「2025年員工績效獎金」發放方案，決議平均發放10.6個月績效獎金；同時也宣布將再啟動徵才，開出包括商用機師、運務員及多個內勤人員職缺，其中運務員釋出45名職缺，月薪3.4萬元起，機師缺額則因應新機交機將陸續招募，月薪推估12萬元起。

台灣虎航今日發出新聞訊息，表示繼上週已進行今(2026)年首批客艙組員的招募後，今日宣布將再啟動徵才，廣招商用機師、運務員及多個內勤人員職缺，誠摯邀請對航空事業抱持熱情的朋友們，一同加入台灣虎航的大家庭。

虎航表示，本次CPL(Commercial Pilot License)商用機師的招募時間，自2月2日凌晨至2月22日晚間23:59止。報名資格需具備中華民國國籍、大專以上畢業(不限定科系)，包含2年內有效之英文檢定成績證明文件，具有FAA、CAA或ICAO認可之商用駕駛員執照 (CPL, Commercial Pilot License)，總飛行時數250小時以上等條件。

經初步書面資料篩選後，符合資格者將於今年3月起進行相關甄試流程，獲錄取者預計將安排於第2季報到。且為因應現行A320機隊仍持續汰舊換新，且自2028年起，將開始有首架A321neo航機開始交付，為打造更強大且安全的飛行團隊並提早布局，機師招募也將持續投入資源以進行人才培養。

至於運務員職缺的報名期間為3月2日起至2026年3月16日晚間23:59止，報名資格為大學以上畢業或具應屆畢業資格、多益550分以上或相當等級之英語能力檢定成績，具日韓語會話能力尤佳。

虎航表示，本次招募預計錄取45名，上班地點為桃園國際機場；獲錄取者預計將於2026年5月後分批報到接受訓練，訓練合格後始可正式上線。運務員的工作內容主要為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，除辦理台灣虎航自家航班之地勤作業外，也代理其他航空公司的運務服務。

此外，台灣虎航今日召開董事會，正式通過「2025年員工績效獎金」方案。儘管過去一年面臨全球航空業修護能量緊湊、場站營運成本及各項物價上漲等外部挑戰，台灣虎航仍展現堅強的經營韌性。為感謝同仁在充滿挑戰的環境中依然堅守崗位、創下營收佳績，台灣虎航仍堅持「獲利共享」的幸福企業精神，董事會今日亦拍板通過，將發放平均10.6個月的績效獎金，讓辛苦一年的員工共享豐碩果實。

