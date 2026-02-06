年終15萬一到手就花光！ 她喊「要對自己好一點」 掀兩派論戰





年終獎金該乖乖存起來，還是拿來犒賞自己？這個每年都會被拿出來討論的問題，近日再度引發熱議。一名女網友分享，她今年領到15萬元年終後，幾乎沒有多想就把錢全部花光，直言「年終就是要對自己好一點吧」，沒想到卻因此掀起網友正反激辯。

這名女網友日前在網路論壇Dcard上發文表示，看到年終獎金入帳的瞬間，腦中浮現的不是存錢計畫，而是一連串想做的事情。她隨即規畫支出，包括5萬元作為出國旅費、3萬元買包包、4萬元更換新款iPhone，以及3萬元用於醫美療程，短時間內就把15萬元全數分配完畢。

原PO也說自己平時在生活開銷上相當節制，保養品幾乎都壓在最低預算，專櫃產品更是捨不得買。隨著年紀增長，她坦言不靠醫美真的很難維持狀態，並反問「是不是每一項都很合理？年終就是要對自己好一點吧」。

▼原PO透露今年領到15萬元年終後，幾乎沒有多想就把錢全部花光。（示意圖／取自Pexels）

貼文曝光後，卻引來不少質疑聲浪。有網友直言完全不存錢的做法令人擔憂，「才領15萬就想要全部花光，你的戶頭永遠都不會有錢」、「這是反串文嗎？說自己有點年紀，結果居然敢把年終全部花光」、「我年終全部丟台積電欸」、「我的年終還不夠我繳房子尾款，超可悲」、「我年終11萬，2萬紅包、3萬手機、6萬買股票」。

▼有網友直言原PO完全不存錢的做法令人擔憂。（示意圖／東森新聞資料照）

不過也有不少網友力挺原PO，認為把辛苦賺來的錢花在自己身上無可厚非，「想怎麼花就怎麼花」、「把錢用在自己身上有錯嗎」、「開心最重要，反正又沒花到別人的錢」、「年終15萬好多，敢花在自己身上很棒」、「太讚了吧，平常上班真的就是為了這些花錢的時候」。

（封面示意圖／東森新聞資料照）

