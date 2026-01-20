年終17萬＝失敗組？傳產男自曝存款嘆「人生無望」 一票傻眼：可環遊世界

年節將至，許多公司已經開始發放年終獎勵員工。（圖／報系資料照）

年節將至，許多公司已經開始發放年終獎勵員工。1名男網友透露，自己在傳統產業工作，每月薪水36K，最近剛領到年終獎金17萬元，算下來整年收入不到60萬元，如今他已37歲，卻沒房也沒車，甚至和交往多年的女友分手，無奈自嘲是「人生失敗組」。貼文曝光後，網友見到原PO的存款，忍不住吐槽「幾乎可以環遊世界了」。

原PO在網路論壇Dcard發文稱，自己在傳統產業工作，這次到手的年終獎金約17萬元多，但每月薪水僅3萬6000元，扣除勞健保等雜七雜八，實領只剩3萬3000元，算下來整年工作收入還不到60萬元，讓他忍不住想哭。

男網友提到，他的存款加上股票大約有600多萬元，但自己沒車也沒房，最近還和交往多年的女朋友分手，「感覺人生無望，現在三十七歲了，也不知道能去哪裡」，忍不住自嘲是「人生失敗組」。

話題引發討論，網友紛紛留言「存款加股票六百萬，你感覺無望？ 不買房結婚生子，你幾乎可以環遊世界了欸」、「你的存款想要花錢找快樂的話，足夠快樂到死了。600萬自己一個人花，香到爆。這筆錢再丟進股市滾錢，比你本來上班賺的錢還快」、「這種薪水可以存到這麼多股票已經很不錯了，你可以買房只是沒買」。

