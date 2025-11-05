年終2個月 月薪6萬就達門檻

健保補充保費改革，衛福部擬下修「獎金」的起徵門檻，從薪水的4倍，改為最低工資的4倍。若以明年最低工資2萬9500元為例，未來年領逾11萬8000元就得繳。

以年終獎金為例，若平均發2個月，月薪6萬的上班族，就要繳補充保費。民眾抱不平，認為勞工很可憐，即使只有2.11％，實際感覺就是漲健保費。

社保司代理司長陳真慧說，目前獎金的補充保費採年結算，未來新制上路後，依然維持年結。民眾領獎金，扣除最低工資4倍（11萬8000元）的門檻，剩下的金額X2.11％，即為民眾需負擔的補充保費。

以此試算，領取12萬獎金的人，補充保費為42元。如果領20萬獎金，則為1730元。領40萬獎金，則得繳5950元；若為存戶、股民或房東，利息、股利、租金現為單筆計算，未來改採年結算，假設賺3萬，扣除起徵點2萬元，剩餘的1萬元X2.11％為補充保費，也就是211元。

北部27歲女性上班族說，自己每月薪資為底薪4萬加上獎金，獎金金額不定，還要付萬元房租、自費醫療保險、投資性保險等。如今以最低薪資來訂，等於門檻被拉低，會被加收保費，覺得很不公平。

台南58歲男性公務員直言，每月固定薪資約9萬元，年終獎金至少1.5個月、約13萬餘元，已超過4倍基本工資獎金，即使補充保費費率2.11％並不高，但是實際感覺就像被「加收保費」，規則都由政府訂、保費越收越高，「還以為是黑社會」。

高雄54歲女性服務業者表示，月薪5萬，好不容易年終能領2.5個月、12萬餘元，還要被加收保費。物價上漲飛快，薪水不漲，本來就是薪資底層，還要被課這麼高的稅，覺得勞工很可憐。