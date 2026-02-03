年終47個月！王品集團發3.2億獎金 3成店長、主廚年薪破百萬

【記者莊偉祺／台北報導】因應餐飲業缺工，王品集團祭出高薪搶人才！統計1月份發放年終獎金等超過3.2億，有超過3成店長、主廚年薪百萬，更有人領到47個月、年薪破300萬。

王品集團宣布，2025年合併營收233.7億元，年增5.41%再創新高！並統計今年1月份發放年終獎金及績效各項獎金超過3.2億元，2025年有超過3成的店長、主廚年薪超過100萬元，其中有19位店長、主廚年薪則高達200萬元，表現最突出的店長更領到47個月、年薪突破300萬元。

統計2025年逾5000人次獲得加薪機會，超過500名員工升職，另有多位基層員工入職不到3年快速晉升為店長或主廚，年薪上看百萬、薪資漲幅翻倍。

王品集團指出，以火鍋品牌「聚」為例，有現任店長從月薪3.2萬元的外場做起，因表現優異在2年半內迅速晉升為店長，年薪翻倍達100萬元。

王品集團補充，今年元旦起，全集團品牌正職起薪調升為3萬6800元起，比法定基本工資高出25%，其中燒肉及火鍋品牌儲備幹部起薪加獎金上看4萬5200元，儲備店長、主廚起薪最高5.5萬元，這已是連續13年調升品牌起薪。

