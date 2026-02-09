年終50萬不敢說！她揭親戚真面目 網勸：悶聲發大財

一名網友透露自己今年領到50萬元年終，但不打算將實際金額告訴家人。（示意圖／翻攝自Pexels）





農曆春節將近，不少公司陸續發放年終獎金，不過一名網友卻因此感到苦惱。她透露自己今年領到50萬元年終，但不打算將實際金額告訴家人。貼文曝光後，引發網友熱烈討論。

年終高反添壓力

原PO在Dcard以「年終金額會如實告訴家人嗎」為題發文表示，自己最近領到50萬元年終，卻不想如實告知家人。她解釋，親戚們向來勢利，若知道實際數字，可能會要求投資，或冷嘲熱諷，甚至未來想換工作，還可能被罵「笨」，讓她直言：「真心不想被當作茶餘飯後的話題。」

原PO接著提到第二個原因，指出父母不擅長說謊，看到親戚炫耀子女多優秀時，往往會如實說出她的年終金額，進而引發親戚各種反應與行為，讓她感到相當困擾。

貼文曝光後，掀起網友討論。有人建議低調帶過，「我一律說薪水4萬年終1個月」、「千萬別說，悶聲發大財」、「妳就說景氣不好，2萬而已，錢藏好」、「就說年終1個月或者2個月，按大環境的說法即可」、「老實說有那麽多問題，就不用老實了。老實，問題更多，妳也不想因為這件事在內耗吧」。

還有網友用玩笑方式回應，「解決犀利親戚方法，就是比他們更瘋，抓出犀利的叔叔阿姨姑姑舅舅，我跟妳們說我這次非常有把握，我把我50萬開了3倍槓桿，股票一時賭輸而已，這次每人再借我個100萬，讓我博一次翻身，贏了我還兩倍給你們」。另有人分享自身經驗，表示在科技業工作，每次領分紅、年終或過年，母親都會開口要錢，若露出為難神色就會被擺臉色，還被抱怨「把你養這麼大從沒虧待過」，讓他壓力不小。

原PO在聽了不少網友建議後，最終決定「報少一點」，並強調：「會有這個煩惱不是想炫耀，是不想欺騙父母一輩子，但又覺得親戚很煩，憑什麼指手畫腳的。」

