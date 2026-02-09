年終50萬到手不敢說 過來人2招神解：悶聲發大財

春節將近，不少公司陸續發放年終獎金，一名女網友分享自己領到50萬，卻猶豫該不該告訴家人，擔心父母守不住秘密，一旦傳到親戚耳中，又成為茶餘飯後的話題，貼文引發討論，多數網友建議裝窮，簡單回「1個月薪資」即可；也有人建議用「魔法打敗魔法」，親戚敢問，就先賣慘再反過來借錢，對方一定馬上閉嘴。

一名女網友在Dcard上分享，最近領到50萬年終獎金，猶豫是否該告訴家人，因為不希望成為親戚們茶餘飯後的話題，加上父母不擅說謊，每逢過年聽到親戚炫耀自家小孩的成就，總忍不住把她的事情拿出來說，而親戚多半勢利，不論是好事或壞事，往往都會冷言冷語評論。

貼文引發討論，多數網友認為，薪水或年終獎金屬於個人隱私，就算是家人，也沒必要如實交代，更有人建議就照市場行情隨便說就好，「每年都說薪水4萬、年終1個月就好」、「沒必要講實話，簡單帶過就好」、「悶聲發大財」、「裝窮最好，講少一點，可以省很多麻煩」。

不過，也有網友提出另類應對方式，認為可以用「魔法打敗魔法」，若被親戚追問年終獎金或薪水多少，不妨反過來開口借錢，或笑稱準備投資股票、邀對方一起「起飛」，雖然做法未必稱得上禮貌，但不少人笑說，這招往往能讓對方立刻閉嘴。

原PO也補充表示，看完大家分享的經驗與建議後，最後決定「少講一點」，並非想說謊欺騙家人，而是不希望成為親戚指指點點、評頭論足的對象。

