「年終6個月+普發2萬」薪情好 振興醫院院長證實：還加薪5%

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

又到了各行各業揭曉年終獎金的時刻，面對有眾多醫院員工在網路上開心宣布「年終六個月+普發二萬」入袋，振興醫院院長魏崢今（18）日低調證實，表示這已經是振興醫院連續第三年發六個月年終了，「財務方面還可以」，就盡量回饋給員工，董事會很支持。而各大醫院為留人，新光醫院已宣布明年起為全體員工調薪，每月定額加薪1800元，今年年終最高也有3.75個月；馬偕醫院明年也將全面調薪3.5%。

振興醫院有護理師昨率先在Threads分享院內的年終福利，曝光院方今年不但全院普發新台幣2萬元，年終獎金平均也有6個月，尾牙更選在台北市萬豪酒店舉辦，引發不少網友羡煞及熱議。

魏崢中午接受媒體訪問時，低調證實，他表示，院方一向不高調，其實已經好幾年都這麼在做了，這是第三年發平均六個月的年終獎金，先前也有五個半月，財務方面還可以，就盡量回饋給員工，董事會也很支持。

除了年終獎金，魏崢說，大家做評鑑等工作很辛苦，所以感謝大家，今年還普發二萬元，且明年還會針對所有職類員工加薪5%。

醫院明年普遍有好薪情，新光醫院說，今年年終獎金約為3至3.75個月，而明年1月1日起，將砸1億元為全體員工調薪，每月定額加薪1800元，若加上各項獎金，光是白班的護理人員薪資，平均將可達6萬5100元；馬偕醫院則是11月9日就公布，今年12月發放聖誕節禮金3000元、特別獎勵金4萬5000元，明年1月實施全面調薪3.5%，是馬偕醫院連續三年調薪，總調薪幅度達10.6%。

北醫體系則指出，已於 113、114 年分別實施全體員工4%與3%的調薪措施，並同步提升護理人員的績效獎金與留任獎金。後續年度的薪資與福利方案，目前仍在研議中，將持續就員工薪資福利進行滾動式調整。

長庚醫院表示，長庚醫療體系每年7月例行調薪，近幾年加薪幅度都在4%左右，今年幅度已經較往年高，並且積極進行護理人員招募及人員關懷相關措施，營造正向職場。至於明年漲幅還在研議。

