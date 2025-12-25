年終6個月+普發2萬+調薪5%！醫院歲末「加薪也加秀」留才戰愈打愈熱

歲末將近，醫院陸續公布年終與調薪方案，留才戰升溫。振興醫院年終平均6個月、普發2萬元，明年再調薪5%，成為指標；彰化基督教醫院也規劃連辦三天演唱會慰勞員工。醫界認為，人力吃緊下，加薪與年終已成留才工具，但不宜流於短期競逐，能否真正穩住人力，仍取決制度與工作環境是否改善。

振興醫院今年年終獎金平均達6個月，除全體員工普發2萬元外，還加碼每人一盒市值近千元的可麗露。院方也證實，明年將全面調薪5%。

馬偕醫院宣布，明年全面調薪3.5%。新光醫院先前已替每位員工月薪調升1800元；院方表示，今年年終獎金將與往年水準相近，約落在3個月至3.75個月之間，最終方案仍待正式公告。

台大醫院方面，今年年終獎金為1.5個月，另加考績獎金約0.5至1個月，合計最高可達2.5個月；各科室另有獎勵金分紅，護理人員每人可領取數千至數萬元不等。

除了獎金與調薪，還有醫院透過不同方式慰勞同仁。彰化基督教醫院，於12月23、24與26日舉辦演唱會，邀請告五人、宇宙人、大支、Tizzy Bac、陳芳語、董事長樂團、拍謝少年等多組音樂人輪番演出。

然而，在獎金數字與福利話題背後，醫界與勞方代表多半抱持保留態度，認為短期激勵未必能解決人力結構問題。

台北市醫師職業工會常務理事何建輝指出，年終獎金與加薪可能能在短期內提高留任意願，對部分醫院招募或穩住護理人力有幫助；但放眼整體醫療體系，效果仍有限。他呼籲，醫院若有盈餘，應盡量回饋給第一線醫護人員，而非僅靠一次性的獎金刺激。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳也表示，真正能留住護理人員的關鍵，不只是年終或補貼，而是「加薪要加在本薪」、勞動條件改善、護病比下降，以及避免職場霸凌，這些才是讓護理人員安心留下來的根本條件。

不具名醫界人士表示，對於醫院願意調整薪資、加發獎金，表達肯定，也期盼這波調薪能為醫療環境帶來正向改變。不過，薪資政策若僅流於短期競逐，效果恐有限，仍應回到制度化調整，才能發揮長期作用。

此外，穩定醫護人力的關鍵，不只在薪水高低，而在整體條件是否合理，包括薪酬資訊透明、護病比下降以減輕負荷、夜班津貼制度化等，以及明確具體的職涯發展路徑。唯有從制度面改善，醫護人力才能真正留得住，醫療品質也才能持續維繫。