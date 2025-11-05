年結算新制防拆單 影響擴及480萬人

為避免拆單規避補充保費，衛福部將修法導入年結算制，利息、股利、租金加總超過2萬元就得繳，獎金起徵點則從薪資的4倍以上，改為最低薪資的4倍以上。單筆扣繳上限，則從1000萬升至5000萬。社保司初估，結算制、獎金的改革及上限調高，將分別影響480萬人、200多萬人、1000人，為健保帶來100～200億、70～80億、6億收入。

醫改會執行長林雅惠說，全民健保希望朝向量能付費，讓有能力的人多負擔，此次部長規畫的修法方向，的確能有效防止拆單。然而，年結算制高度仰賴政府對民眾所得完整資料的取得、各機關的勾稽狀況。

林雅惠表示，無論是銀行、券商、境外所得的整合，假設資訊來源不足，就和過去一樣，只能用身分別、薪資、帳面上看得到的資料來收取保費，而健保最想課徵的大戶，避繳補充保費的手法也很多，可能將資產轉移至投資美債、境外帳戶等，讓量能付費的目的打折扣。

另外，台灣地下經濟盛行，這些收入在勾稽上有困難。林雅惠說，台灣租屋有9成是黑數，小吃店及攤商也沒開發票，政府最重要的是和財稅單位合作，強化所得勾稽。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁認為，衛福部避免拆單的作法非常正確，健保的核心精神是有錢的人幫助經濟弱勢的人，少生病的人幫助常常生病的人，自助、互助。修法的同時，他認為應調整「兼職所得」補充保費門檻，讓兼差維生者負擔下降。

對於獎金的起徵門檻下修，洪子仁說，獎金不屬於經常性收入，若獎金較高，從裡面拿出2.11％，也就是100塊錢拿出2塊錢投入健保，也是在幫助一些經濟弱勢的人。包租公、有利息收入、能拿到股票股息者，基本上就屬於社會中較有優勢、財富相對充分的人，提醒民眾莫忘當初辦理全民健保的精神。